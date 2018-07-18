В Саяно-Шушенском заповеднике звери массово ломают фотоловушки

Специалисты Саяно-Шушенского заповедника пожаловались, что медведь в очередной раз испортил автоматический фоторегистратор. Несмотря на все старания замаскировать фотоловушку, звери отыскивают их по запаху, и тут реакция бывает разной. Медведи чаще ломают камеры. Котята снежного барса зализали дорогостоящее оборудование до полной непригодности, но карта памяти сохранила игры зверят. Копытные также неравнодушны к фотокамерам — маралы и косули облизывают объективы, а сибирские горные козлы сбивают фотоловушки копытами.

Сотрудники заповедника намерены повысить уровень маскировки оборудования и усилить элементы крепежа.