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В Саяно-Шушенском заповеднике звери массово ломают фотоловушки
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В Саяно-Шушенском заповеднике звери массово ломают фотоловушки 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Специалисты Саяно-Шушенского заповедника пожаловались, что медведь в очередной раз испортил автоматический фоторегистратор. Несмотря на все старания замаскировать фотоловушку, звери отыскивают их по запаху, и тут реакция бывает разной. Медведи чаще ломают камеры. Котята снежного барса зализали дорогостоящее оборудование до полной непригодности, но карта памяти сохранила игры зверят. Копытные также неравнодушны к фотокамерам — маралы и косули облизывают объективы, а сибирские горные козлы сбивают фотоловушки копытами.
Сотрудники заповедника намерены повысить уровень маскировки оборудования и усилить элементы крепежа.
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