В Саяно-Шушенском заповеднике звери ломают фотоловушки

В Саяно-Шушенском заповеднике медведь сломал дорогостоящую фотоловушку. Это не первый случай, когда животные портят оборудование в заказнике. За прошлую зиму и весну хищники привели в негодность две фотокамеры, еще у двух умудрились вытащить аккумуляторы.

По словам сотрудников заповедника, звери обращают внимание на новый, инородный предмет. Привлекает их незнакомый запах.

«Как бы мы не старались замаскировать фотоловушку, звери все равно ее замечают. С одной из камер произошел интересный случай — котята снежного барса высвободили с места установки дорогостоящее оборудование и использовали его в качестве игрушки. Малыши дружно катали фотоловушку, передавая ее друг другу и периодически облизывая. Такой «футбол» испортил камеру, но карта памяти с уникальными снимками все же сохранилась», — рассказывают в Саяно-Шушенском.

Отметим, что нередко на регистраторы обращают внимание копытные животные. Маралы и косули, например, облизывают объективы, а сибирские горные козлы сбивают фотоловушки копытами.

Фото: Саяно-Шушенский заповденик