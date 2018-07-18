Массовое отключение должников от света и воды активизировалось в Приморье

Ресурсоснабжающим предприятиям не нужно ждать решения суда и полагаться на помощь приставов. Они имеют право наказывать неплательщиков своими силами, как только долг превысит две месячные нормы. Не все приморцы довольны качеством обслуживания в жилищно-коммунальной сфере. Изношенные сети и коммуникации, внезапные отключения света и воды способны не только нарушить планы, но и поставить людей в состояние выживаемости. В некоторых посёлках мечтают о том, чтобы провода были протянуты по всем правилам и вода из-под кранов текла не ржавая, но пока тщетно.

Недочеловеки пугают

194 900 жителей Приморья задолжали по квитанциям за электроэнергию на сумму 841,8 млн рублей. Закон на стороне поставщиков. Не платите? Тогда мы идём к вам!

— По закону имеем право отключать от света за долги без суда, после двух-трёх месяцев неуплаты, — рассказывает специалист пресс-службы Дальэнергосбыта Олеся Глот. — Перед этим проходит процедура уведомлений. Если никаких действий не последовало, долги не погашены, человек не заключил с компанией договор о реструктуризации по задолженности, принимаем решение об отключении потребителя от света.

Уведомления бывают разные. В ДЭК заверили, что они приходят вместе с квитанциями. А маловменяемый угрожающий металлический голос по телефону, записанный на автоответчик? Человек смутно понимает, что кому-то и сколько сильно должен. С момента первого уведомления проходит 20 дней. После повторного предупреждения ждать посетителей остаётся совсем недолго. Энергетики говорят — мера действенная, большинство платит сразу. Подключением занимается управляющая компания, на это уходит минимум сутки.

Страшнее, чем остаться без света, отключение от канализации — блокировка системы водоотведения. Примводоканал сообщил: с апреля 2018 г. начался очередной этап отключений абонентов, которые не отреагировали на уведомления, направленные в феврале. Всего 15 000 предупреждений на сумму более 340 млн руб.

— Эти деньги предприятие могло бы направить на модернизацию оборудования и, прежде всего, на замену устаревших труб, — говорит руководитель пресс-службы организации Элина Рабинович. — Вместо этого оплачиваются судебные издержки, чтобы бороться с неплательщиками.

Рекордсменом по долгам за тепло и горячую воду стал гражданин посёлка Хрустального Кавалеровского района, который не заплатил 323 тыс. руб. Сейчас его квартира находится под арестом. Без суда и судебных приставов на этот раз не обошлось. Через десять дней не уплативший по счетам может остаться без крыши над головой.

Как на ёлочной гирлянде

А что говорят приморцы о качестве услуг ЖКХ? Крестясь, стуча по дереву, замечают, что по сравнению с лихими 90-ми годами вроде нормально. В редакцию «АиФ-Приморья» обратились читатели, которым непонятна так называемая система плановых работ.

— Сайты порой пугают такими новостями: «Для жителей Владивостока неделя начнётся крайне тяжело», — рассказал житель краевого центра. — Перечисляют адреса, где не будет света или воды. Готовишься, ждёшь — ничего! А потом, через несколько дней, внезапно отключают. Только соберёшься чемпионат мира по футболу посмотреть! А если ребёнок грудной дома? Остаться на сутки-другие без воды многодетной семье — катастрофа!

Насчёт плановых работ в одной из обслуживающих организаций ответили крайне растерянно. Мол, есть информация на сайтах (всегда ли достоверная?), идёт рассылка предупреждений по управляющим компаниям, администрациям районов. Не все замечают объявление, прикреплённое к двери подъезда. А в посёлках редко смотрят в интернет.

— О стабильности говорить не приходится, — сообщает общественница из Находки Лира Иевлева. — Две недели назад в селе Владимиро-Алексанровском отключали электричество, это было связано с ремонтом. Предприниматели жаловались, что потекли холодильники. Их не предупредили.

По мнению граждан, тем, кто планирует ремонтные работы, нужно брать пример с МЧС . Перед очередным тайфуном штормовое предупреждение доходит до каждого абонента мобильного телефона. А если предупреждать некому? Жители Шкотовского района живут в неуравновешенном состоянии новогодней гирлянды. «Раз-два-три — то гори, то не гори!»

— Электроэнергией нас обслуживает железная дорога, — жалуется жительница села Анисимовка Юлия Тихоненко. — Власти говорят: денег нет, чтобы протянуть ЛЭП с трассы. Как только поезда проходят, в сети скачет напряжение. Свет мигает, минута — есть, минута — нет.

— А у нас проблема с качеством воды, — высказывается представитель экологического объединения «Первоцвет» Лучегорска Наталья Продан. — Очистные сооружения в плачевном состоянии, все молятся на один насос. Горячая вода поступает из котлов Приморской ГРЕС — техническая, низкого качества, с запахом. Этой же водой отапливаются наши дома. Когда поднимаем вопрос, отвечают, что могут вообще воду не подавать. Об очистке и не подумали. Между тем сети, по которым вода течёт, рушатся. Обслуживающая их компания обанкротилась.

Кто мы, чьи мы?

В канун 2018 г. «АиФ-Приморье» писал о ситуации, сложившейся в посёлке Рыбачьем. В домах регулярно отключают электричество, сетевые компании выполняют свои обязательства по ремонту линий электропередач спустя рукава. Особенно тяжко зимой, когда порывы ветра рвут хрупкие линии электропередач. Электрогенераторы есть только у самых обеспеченных граждан, большинство жителей посёлка живут бедно. Воду носят из речки, потому что колонки нет. Земля вокруг Рыбачьего принадлежит военным, жилой фонд на балансе у администрации города. Официальные лица психуют: частный сектор, разбирайтесь сами! В ресурсоснабжающей компании пообещали разобраться с жалобой, но воз и ныне там.

— Зимой отключали свет раза три, а в начале лета в общей сложности сидели недели без света больше двух недель, — говорит жительница Рыбачьего Татьяна Погорелова. — Укладывали дорогу, трактором задели в земле линию электропередач, всё посыпалось. Поражает то, что посёлок в черте краевого центра, по сути, никому ни принадлежит. Ни городу, ни краю, ни самим жителям. Как белое пятно на карте России

В преддверии отопительного сезона тревожно и жителям Фокино, которых в прошлом году замучил хаотичный ремонт тепловых труб. Ни фокинская мэрия, ни управляющая компания, ни местная теплоснабжающая организации не смогли людям объяснить, почему в холодный сезон в домах города нет отопления долгими часами. Однажды морозным февральским утром жители ул. Карла Маркса посмотрели за окно и вздрогнули. Трубы прорвало все как одну, кипяток хлестал по асфальту, застывая на лету. Таким был печальный результат плановых и внеплановых работ.

Греет надежда, что прошлое не повторится. В Приморье в разгаре — компания по подготовке к отопительному сезону. Новые трубы укладывают и в Фокино. Работы идут на той самой многострадальной ул. Маркса. Всего в городе планируется уложить почти 1,3 км современных коммуникаций. Да будет свет и тепло. И канализация в цивилизации.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Председатель приморской региональной организации «Совет многодетных родителей» Ирина Медведева

— По-прежнему не решены проблемы с инфраструктурой к участкам, отданным многодетным семьям. Н ул. Ломаной Владивостока невозможно построить дорогу — нет заключения экспертизы, и пока ни о каком нормальном электроснабжении там речи быть не может. Никаких ответов на запросы мэрии не получено. Электричество проводится по временной схеме. Это больше похоже на «сопли», чем на провода. Водоснабжение у тех, кто построился на участках, автономное, вода поступает из скважины. В целом подобная ситуация характерна для большинства городов края, в том числе Артёма, Находки. В Уссурийске стараются решить проблему современных коммуникаций, но бюджетные средства ограничены.

МНЕНИЕ ВЛАСТИ

Директор краевого департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Елена Пархоменко

— Идёт подготовка внутридомовых сетей к отопительному сезону 2018-2019 гг. На сегодняшний день в регионе подготовлено более 2,3 тысячи жилых домов. Это опрессовка, промывка, регулировка систем отопления. Производится замена труб, задвижек, тепловых узлов. Ремонтируются сети водоснабжения, канализации, электричества. Для контроля создан штаб под председательством вице-губернатора Гагика Захаряна . Члены штаба выезжают во все муниципалитеты, где посещают ремонтируемые объекты, проводят совещания с руководителями городов и районов. Особое внимание уделяется тем населённым пунктам, где зимой возникали проблемы и были жалобы от жителей.

ЦИФРЫ

С 1 июля 2018 г. размер тарифа на электроэнергию для жителей сельских населенных пунктов — 2,57 руб. за 1 киловатт-час, городских округов — 2,94 руб. за 1 киловатт/час. Тарифы по холодному водоснабжению и водоотведению выросли до 4,3%, по теплоснабжению и горячей воде с учётом роста цен на топливо — до 4,2%. Фактический рост платы граждан за коммунальные услуги составил 103,8% по отношению к размеру платы прошлого года.