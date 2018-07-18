Жителю Морского грозит штраф в 500 тысяч за разрушение дюны

Житель поселка Морское, разрушивший дюну в национальном парке «Куршская коса», заплатит крупный штраф за свои действия, сообщает «Новый Калининград».

Предприимчивый мужчина вывозил песок из парка, чтобы обустроить автостоянку у своего дома. В результате на особо охраняемой территории был нарушен почвенный покров, а природе нанесен значительный ущерб.

Личность злоумышленника была установлена. Мужчина признал свою ответственность. Теперь ему грозит штраф в размере свыше полумиллиона рублей за разрушение уникального природного ландшафта. Житель Морского, желавший сэкономить, теперь должен будет оплатить работы по восстановлению склона дюны.