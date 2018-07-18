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Жителю Морского грозит штраф в 500 тысяч за разрушение дюны
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Жителю Морского грозит штраф в 500 тысяч за разрушение дюны 

АиФ 45 минут назад
Фото: АиФ
Житель поселка Морское, разрушивший дюну в национальном парке «Куршская коса», заплатит крупный штраф за свои действия, сообщает «Новый Калининград».
Предприимчивый мужчина вывозил песок из парка, чтобы обустроить автостоянку у своего дома. В результате на особо охраняемой территории был нарушен почвенный покров, а природе нанесен значительный ущерб.
Личность злоумышленника была установлена. Мужчина признал свою ответственность. Теперь ему грозит штраф в размере свыше полумиллиона рублей за разрушение уникального природного ландшафта. Житель Морского, желавший сэкономить, теперь должен будет оплатить работы по восстановлению склона дюны.
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