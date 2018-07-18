В Крыму члены ОПГ приговорены к тюрьме за кражу элитных иномарок

"Следствием установлено, что в течение 2016 года члены организованной преступной группы, состоящей из пяти жителей городов Ялты и Донецка , в том числе, из бывших сотрудников органов внутренних дел , на территории городов Алушта и Ялта совершали ряд хищений дорогостоящих автотранспортных средств марок Toyota и Range Rover. Используя специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации, члены организованной преступной группы получали возможность технического контроля над автомобилями, похищали их, после чего перегоняли в заранее приисканные места для хранения. Похищенные автомобили сбывали. Кроме этого, вымогали с их владельцев денежные средства за возврат похищенного имущества. Действиями злоумышленников потерпевшим причинен ущерб на общую сумму более 6 млн рублей", — уточняется в сообщении.

Как отмечают в следкоме, по уголовному делу было допрошено более 30 свидетелей похищения, проведены судебные экспертизы и обыск мест хранения угнанных авто. Однако обвиняемые своей вины не признали.