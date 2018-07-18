В Крыму члены ОПГ приговорены к тюрьме за кражу элитных иномарок 

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости Крым. Члены организованной преступной группировки приговорены к тюремному заключению за хищение дорогостоящих машин в Алуште и Ялте в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба крымского следкома.
"Следствием установлено, что в течение 2016 года члены организованной преступной группы, состоящей из пяти жителей городов Ялты и Донецка, в том числе, из бывших сотрудников органов внутренних дел, на территории городов Алушта и Ялта совершали ряд хищений дорогостоящих автотранспортных средств марок Toyota и Range Rover. Используя специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации, члены организованной преступной группы получали возможность технического контроля над автомобилями, похищали их, после чего перегоняли в заранее приисканные места для хранения. Похищенные автомобили сбывали. Кроме этого, вымогали с их владельцев денежные средства за возврат похищенного имущества. Действиями злоумышленников потерпевшим причинен ущерб на общую сумму более 6 млн рублей", — уточняется в сообщении.
Как отмечают в следкоме, по уголовному делу было допрошено более 30 свидетелей похищения, проведены судебные экспертизы и обыск мест хранения угнанных авто. Однако обвиняемые своей вины не признали.
Пятеро членов банды признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.п. а, б ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере), п. а ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой в крупном размере) и ст. 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Им грозит от трех до 7,5 лет тюремного заключения с отбыванием срока в исправительной колонии общего и строгого режимов.