Скаршевский: Правительство вынуждает украинцев платить за некачественные услуги

Представьте себе ситуацию.

Вам продают жизненно-необходимый товар, например, хлеб, с очень низким качеством и постоянным недовесом. Вы вынуждены покупать этот хлеб, потому что продавец является монополистом и у Вас просто нет выбора.

Что делает украинское правительство для решения этой проблемы?

Проводит демонополизацию и предоставляет Вам возможность выбора поставщика хлеба по наиболее низкой цене и с наиболее высоким качеством? Внедряет контроль качества товара?

Нет. Совершенно наоборот.

Правительство, не мудрствуя лукаво, повышает в 7 раз цену на хлеб, от которого Вы не можете отказаться.

При этом товар как был некачественным и с недовесом, так и остался. Только теперь в 7 раз дороже. Вы как не могли выбрать другого поставщика, так и не можете. Более того, Вы как не знали, что именно монополист включает в цену хлеба, так и не знаете. Поэтому монополист может включать в цену все что угодно, от недовеса (до 50%) до отдыха руководства поставщика хлеба на Канарах.

Если же у Вас не хватает денег для оплаты хлеба, то правительство предоставит субсидии. Только не Вам, а поставщикам некачественного товара с постоянным недовесом. Вы этих денег не видите, на руки их не получаете и распоряжаться ими не можете.

Замените товар на жилищно-коммунальные услуги и Вы увидите, чем занимается правительство в жилищно-коммунальной сфере и что оно называет реформами.