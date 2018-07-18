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Скаршевский: Правительство вынуждает украинцев платить за некачественные услуги
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Скаршевский: Правительство вынуждает украинцев платить за некачественные услуги 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Представьте себе ситуацию.
Вам продают жизненно-необходимый товар, например, хлеб, с очень низким качеством и постоянным недовесом. Вы вынуждены покупать этот хлеб, потому что продавец является монополистом и у Вас просто нет выбора.
Что делает украинское правительство для решения этой проблемы?
Проводит демонополизацию и предоставляет Вам возможность выбора поставщика хлеба по наиболее низкой цене и с наиболее высоким качеством? Внедряет контроль качества товара?
Нет. Совершенно наоборот.
Правительство, не мудрствуя лукаво, повышает в 7 раз цену на хлеб, от которого Вы не можете отказаться.
При этом товар как был некачественным и с недовесом, так и остался. Только теперь в 7 раз дороже. Вы как не могли выбрать другого поставщика, так и не можете. Более того, Вы как не знали, что именно монополист включает в цену хлеба, так и не знаете. Поэтому монополист может включать в цену все что угодно, от недовеса (до 50%) до отдыха руководства поставщика хлеба на Канарах.
Если же у Вас не хватает денег для оплаты хлеба, то правительство предоставит субсидии. Только не Вам, а поставщикам некачественного товара с постоянным недовесом. Вы этих денег не видите, на руки их не получаете и распоряжаться ими не можете.
Замените товар на жилищно-коммунальные услуги и Вы увидите, чем занимается правительство в жилищно-коммунальной сфере и что оно называет реформами.
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