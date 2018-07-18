Трагедию Ле-Мана 1955 года реализовали в виде короткого фильма

Автоспорт несет за собой не только непередаваемые эмоции, роскошные изобретения и впечатляющие рекорды. Есть и другая сторона таких соревнований, более мрачная, которую можно описать единым словом — катастрофы. Практически все чрезвычайные ситуации во время гонок кажутся незначительными в сравнении с несчастьем, случившимся в 1955 году на 24 часах Ле-Мана.

Спустя столько лет ужасная катастрофа не была забыта и теперь реализована в короткометражном фильме, названном «Le Mans 1955». 15-минутное анимированное видео, созданное под руководством бельгийско-французского режиссера Квентина Байлью, позволяет на несколько минут перенестись в легендарную гонку и очутиться в эпицентре событий.

«Меня поразила красота выставленных спортивных автомобилей, особенно Jaguar, который соревновался в 1955 году в Ле-Мане», — написано в заметках режиссера. «Я начал исследовать это событие, и на моем экране появились две очень противоречивые фотографии. С одной стороны, образ трагедии: люди в панике, пылающий ад позади них. На стадионе разваливались тела. Фотография рядом с ним изображала восхищенных водителей, празднующих их победу с шампанским. Как можно связать эти два изображения? Как мы можем жить так радостно параллельно трагедии?».