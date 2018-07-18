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Трагедию Ле-Мана 1955 года реализовали в виде короткого фильма
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Трагедию Ле-Мана 1955 года реализовали в виде короткого фильма 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Автоспорт несет за собой не только непередаваемые эмоции, роскошные изобретения и впечатляющие рекорды. Есть и другая сторона таких соревнований, более мрачная, которую можно описать единым словом — катастрофы. Практически все чрезвычайные ситуации во время гонок кажутся незначительными в сравнении с несчастьем, случившимся в 1955 году на 24 часах Ле-Мана.
Спустя столько лет ужасная катастрофа не была забыта и теперь реализована в короткометражном фильме, названном «Le Mans 1955». 15-минутное анимированное видео, созданное под руководством бельгийско-французского режиссера Квентина Байлью, позволяет на несколько минут перенестись в легендарную гонку и очутиться в эпицентре событий.
«Меня поразила красота выставленных спортивных автомобилей, особенно Jaguar, который соревновался в 1955 году в Ле-Мане», — написано в заметках режиссера. «Я начал исследовать это событие, и на моем экране появились две очень противоречивые фотографии. С одной стороны, образ трагедии: люди в панике, пылающий ад позади них. На стадионе разваливались тела. Фотография рядом с ним изображала восхищенных водителей, празднующих их победу с шампанским. Как можно связать эти два изображения? Как мы можем жить так радостно параллельно трагедии?».
Результатом неожиданного столкновения Jaguar и Mercedes-Benz 300 SLR в 1955 году стала смерть не только водителей, но и 83 зрителей. После этого несколько стран, включая Францию, Испанию, Швейцарию и Германию, запретили участвовать в гонках, а немецкая корпорация вообще отказалась от автоспорта и только в 1989 вернулась к гонкам.
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