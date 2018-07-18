Как Екатерина II переписывалась с Вольтером

Императрица Екатерина II была активным пропагандистом среди российского дворянства передовых идей эпохи Просвещения. Желая, чтобы Российская империя воспринималась мировой общественностью как развитая европейская держава, она объявила себя сторонницей просвещенного абсолютизма.

Лишним подтверждением её прогрессивных воззрений служила длительная переписка с корифеями философии Вольтером и Дидро. Однако одно дело проповедь идей, другое — их воплощение в жизнь.

В реальности политика Екатерины II не внесла в социальную сферу России никаких серьёзных преобразований, а когда стало известно, что труды её эпистолярных друзей легли в основу Великой Французской Революции 1789 года, она и вовсе засомневалась в их продуктивности.

Поначалу этот переворот Екатерина II восприняла как обычный бунт недовольного народа против деспотичного Людовика XVI, которого она сама недолюбливала, и была даже рада его смещению с престола. Но когда революционеры казнили Людовика XVI, императрица поняла, что причины недовольства французов кроются в несправедливом общественном устройстве, которое они хотят изменить.

Опасаясь, что и российские подданные тоже заразятся, революционным вирусом, Екатерина II выступила с осуждением творившегося во Франции произвола и назвала Париж «притоном разбойников».