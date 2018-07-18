Два сосудистых отделения построят в Кузбассе в рамках проекта «Спасенное сердце»

КЕМЕРОВО , 18 июля. Два дополнительных первичных сосудистых отделения (ПСО) построят в 2019 году в Кемеровской области в рамках проекта «Спасенное сердце», который предполагает создание лучшей в Сибири сети сердечно— сосудистых центров. Об этом сообщил в ответ на запрос ТАСС и. о. начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Александр Брежнев.

Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск, Целью опорного проекта «Спасенное сердце» является снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. В настоящее время в Кемеровской области работают два региональных сосудистых центра (в Кемерове и Новокузнецке ) и десять первичных сосудистых отделений (по одному в городах Анжеро-Судженск , Белово, Мариинск Юрга , по два в Кемерове и Новокузнецке). Охват взрослого населения сосудистыми центрами составляет 90%.

"Создание дополнительно двух первичных сосудистых отделений позволит увеличить охват взрослого населения сосудистыми центрами до 100%. В департаменте охраны здоровья населения Кемеровской области в данный момент проводится работа по определению медицинских организаций, на базе которых будут открыты ПСО. Срок открытия — 2019 год", — сообщил Брежнев.

Он добавил, что в рамках проекта «Спасенное сердце» также запланирована покупка двух ангиографов и УЗИ экспертного класса для региональных сосудистых центров. На эти цели из областного бюджета выделено 136 млн рублей. Кроме того, предполагается создание телемедицинских дистанционных консультативно-диагностических центров на базе региональных сосудистых центров, а также завершение строительства Кузбасского кардиологического центра (корпус №18), который будет включать в себя центр телемедицины, интеграции науки и образования (выделено — 206,3 млн рублей из федерального и 27,1 млн рублей из областного бюджетов).