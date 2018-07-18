Заместитель Северного транспортного прокурора выступил в прямом эфире радио

В рамках правового просвещения заместитель Северного транспортного прокурора Шамиль Шакиров выступил в прямом эфире радио «Зеленоград сегодня».

В ходе беседы заместитель прокурора рассказал о деятельности транспортной прокуратуры, подвел итоги работы за 1 полугодие 2018 года.

В ходе выступления затронуты вопросы о проводимых проверках, выявленных нарушениях и принятых мерах прокурорского реагирования. Заместитель транспортного прокурора коснулся и наиболее резонансных уголовных дел, результатах их расследования, а также рассказал о приоритетных направлениях надзора Северной транспортной прокуратуры на ближайшее время.