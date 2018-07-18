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Заместитель Северного транспортного прокурора выступил в прямом эфире радио
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Заместитель Северного транспортного прокурора выступил в прямом эфире радио 

Управа района Крюково 1 час назад
В рамках правового просвещения заместитель Северного транспортного прокурора Шамиль Шакиров выступил в прямом эфире радио «Зеленоград сегодня».
В ходе беседы заместитель прокурора рассказал о деятельности транспортной прокуратуры, подвел итоги работы за 1 полугодие 2018 года.
В ходе выступления затронуты вопросы о проводимых проверках, выявленных нарушениях и принятых мерах прокурорского реагирования. Заместитель транспортного прокурора коснулся и наиболее резонансных уголовных дел, результатах их расследования, а также рассказал о приоритетных направлениях надзора Северной транспортной прокуратуры на ближайшее время.
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