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Более 200 точек продажи арбузов и дынь создадут в Подмосковье
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Более 200 точек продажи арбузов и дынь создадут в Подмосковье 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Продажа арбузов и дынь стартует 1 августа, в Московской области разместят более 200 официальных точек торговли бахчевыми, сообщил РИАМО в среду министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников.
«В этом году на территории Подмосковья будет работать порядка 212 отдельно стоящих бахчевых развалов. Кроме того, в регионе работают универсальные рынки — 116 рынков региона предложат бахчевые к реализации, проходят многочисленные ярмарки, а также сетевые и локальные магазины — 18867 торговых объектов, где тоже можно будет приобрести дыни и арбузы. Сезон продаж традиционно начнется с 1 августа», — сказал Посаженников.
Он рассказал, что по итогам проведенных аукционов на право размещения нестационарных торговых объектов по реализации бахчевых культур установлено, что около 90% победителей аукционов зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей на территории Московской области, 10% на территории Калужской, Волгоградской, Астраханской областей.
«Средняя цена 1 килограмма арбуза составит 20-25 рублей, дыни «Торпеда»— 50-60 рублей, дыни «Колхозница» — 25-35 рублей. Подвоз бахчевых культур будет осуществляться по мере реализации и выбраковки испорченного товара, и может составлять несколько раз в неделю в зависимости от покупательского спроса и погодных условий», — уточнил министр.
Он рассказал, как отличить официальную точку продажи.
«Официальная торговая точка должна быть оснащена металлической сеткой и навесом, плоды — лежать на деревянном поддоне, продавцы — одеты в униформу и иметь медкнижку. На нестационарном торговом объекте по продаже арбузов и дынь должна располагаться вывеска с указанием фирменного наименования хозяйствующего субъекта, его основных реквизитов и режима работы. На каждом развале должны быть установлены средства измерения, (весы, гири и другое — ред.) таким образом, чтобы покупатель мог беспрепятственно наблюдать за процессом взвешивания», — сказал министр.
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