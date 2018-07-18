Искусственный интеллект сделает лекарства мощнее

Исследователи из Массачусетского технологического института загрузили в память суперкомпьютера 250 тыс. схем, соответствующих соединениям отдельных атомов в молекулах. Искусственный интеллект может с высокой точностью построить вещество, обладающее наилучшими химическими свойствами, что позволит производить его максимально эффективно. Также новые возможности ИИ могут улучшить характеристики уже существующих лекарств, увеличив их мощность в среднем на 80%.

ИИ ищет лучшие комбинации молекул для существующих веществ в базе данных и модифицирует их таким образом, чтобы они обладали необходимыми химическими свойствами без снижения эффективности. Используя алгоритмы, суперкомпьютер смог «вывести» препараты, мощность которых превышает существующие на 30%.

Разработка новых лекарств — трудоемкая и сложная задача. Она требует работы с очень большими объемами данных. Современные технологии значительно ускоряют этот процесс, и в будущем искусственный интеллект сможет сделать этот процесс полностью автоматизированным. Особенно большие надежды в связи с этим возлагаются на квантовые компьютеры — отрасль, активное развитие которой происходит сегодня.

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