Экс-руководители ФРС готовятся к финансовому кризису

Москва, 18 июля — «Вести. Экономика». Бывшие руководители Федрезерва США Бен Бернанке и Тимоти Гайтнер, а также экс-министр финансов Генри Полсон оценили способность американской экономики противостоять новому финансовому кризису.

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Трио бывших чиновников, принимавших активное участие в борьбе с прошлыми финансовыми кризисами, выразило обеспокоенность тем, что спустя 10 лет после последнего потрясения Америка может снова попасть в тяжелую ситуацию. Бен Бернанке, Тимоти Гайтнер и Генри Полсон отмечают, что сейчас банковская система США намного сильнее. Однако они отмечают: слабые места в защите есть. Кроме того, трио осуждает бюджетный дефицит. Как ранее сообщали «Вести. Экономика», совокупный дефицит бюджета в 2018 финансовом году превысил $607 млрд, а это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Более того, ожидается дальнейшее увеличение показателя до $1 трлн. США провели множество реформ, после того как последний кризис привел экономику страны к худшему спаду со времен Великой депрессии. Некоторые изменения были направлены на укрепление крупнейших банков страны и облегчение процедуры их возможного закрытия. Так что правительству не придется спасать кредитные организации, если у тех будут проблемы. Нынешний председатель ФРС Джером Пауэлл выразил уверенность в способности правительства закрыть проблемный финансовый институт в условиях кризиса, если в том закончатся деньги. Он заявил, что ни один банк не может быть слишком большим, чтобы потерпеть неудачу. Однако Гайтнер, сейчас руководящий частной акционерной компанией Warburg Pincus LLC, утверждает, что полномочия, которые были так необходимы ФРС, казначейству и Федеральной корпорации по страхованию депозитов 10 лет назад для оказания поддержки банкам, сейчас слабее, чем нужно. Позицию Гайтнера поддержали и Полсон, и Бернанке. Хотя последний отметил, что сейчас регуляторы более настроены на системные риски. Однако Бен Бернанке раскритиковал сокращение налоговых сборов и увеличение расходов, согласованное президентом Дональдом Трампом и конгрессом, назвав эти меры несвоевременными. Бернанке также выразил озабоченность по поводу долгосрочных последствий быстро растущего государственного долга. "Если мы не будем действовать, это будет самый тяжелый финансовый или экономический кризис, который у нас будет", — заявил Генри Полсон. «И он будет медленно душить нас», — добавил он.