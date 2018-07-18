Ещё
Жители Подмосковья подали более 90% заявок на земельные услуги онлайн за II квартал 2018 г
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители Подмосковья подали более 90% заявок на земельные услуги онлайн за II квартал 2018 г 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Из всех поданных заявок на предоставление услуг в сфере земельно-имущественных отношений во втором квартале 2018-го более 90% поступило в электронном виде, лидерами по подаче таких заявок в электронном виде стали Черноголовка, Протвино и Молодежный, сообщается на официальном портале правительства Московской области.
«По итогам второго квартала 2018 года из 38337 заявлений на услуги земельно-имущественного комплекса 35,2 тысячи заявлений поступили в электронном виде. Это 92% всех заявлений», — сказал министр имущественных отношений региона Андрей Аверкиев.
Он также добавил, что среди муниципалитетов, которые принимают заявки на получение госуслуг в электронном виде, имеются лидеры.
«Среди муниципалитетов, которые совершили переход на предоставление услуг в электронном виде, лидируют городские округа Черноголовка, Протвино и Молодежный. В этих муниципальных образованиях все услуги поступают через портал РПГУ», — отметил Аверкиев.
По словам министра, также в лидерах числятся городские округа Долгопрудный, Реутов, Дзержинский и Красноармейск. Порядка 98-99% заявлений в них поступают в электронной форме. 81-88% заявок на госуслуги онлайн были поданы в Ликино-Дулеве, Лобне, Бронницах, Клину, Краснознаменске, Электрогорске, Кашире и Пущине.
«Данный рост количества пользователей электронных госуслуг связан с тем, что люди начинают на практике ощущать удобство подачи документов в электронной форме, когда заявление на любую услугу можно подать в любое время дня или ночи и из любой точки страны», — объяснил Аверкиев.
По словам министра, самыми востребованными услугами являются предоставление земли в аренду и собственность без проведения торгов, предварительное согласование предоставления земельного участка и выдача разрешения на размещение объектов.
РИАМО: последние новости
Арбитражный суд поддержал УФАС Подмосковья в споре с испытательным полигоном для авиации Более 200 точек продажи арбузов и дынь создадут в Подмосковье В Подмосковье до конца года снесут 10 аварийных объектов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии413
Украина присвоила четыре санатория в Крыму57
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе148
Рублю предсказали обвал122
Россия забрала деньги из США59
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
03:24
Пока вы спали: Трампу устроили «темную»
Общество
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
27:22
Рублю предсказали обвал
Экономика Рынки
00:30
«Руки-базуки» женится на Олесе Малибу
Шоу-бизнес
03:34
Умер солист группы «Доктор Ватсон»
Общество Другое
00:43
Обидчиков DJ Smash отправили в колонию
Шоу-бизнес Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение