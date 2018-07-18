Жители Подмосковья подали более 90% заявок на земельные услуги онлайн за II квартал 2018 г

Из всех поданных заявок на предоставление услуг в сфере земельно-имущественных отношений во втором квартале 2018-го более 90% поступило в электронном виде, лидерами по подаче таких заявок в электронном виде стали Черноголовка Протвино и Молодежный, сообщается на официальном портале правительства Московской области

«По итогам второго квартала 2018 года из 38337 заявлений на услуги земельно-имущественного комплекса 35,2 тысячи заявлений поступили в электронном виде. Это 92% всех заявлений», — сказал министр имущественных отношений региона Андрей Аверкиев

Он также добавил, что среди муниципалитетов, которые принимают заявки на получение госуслуг в электронном виде, имеются лидеры.

«Среди муниципалитетов, которые совершили переход на предоставление услуг в электронном виде, лидируют городские округа Черноголовка, Протвино и Молодежный. В этих муниципальных образованиях все услуги поступают через портал РПГУ», — отметил Аверкиев.

Реутов, По словам министра, также в лидерах числятся городские округа Долгопрудный Дзержинский и Красноармейск. Порядка 98-99% заявлений в них поступают в электронной форме. 81-88% заявок на госуслуги онлайн были поданы в Ликино-Дулеве, Лобне Бронницах , Клину, Краснознаменске, Электрогорске Кашире и Пущине.

«Данный рост количества пользователей электронных госуслуг связан с тем, что люди начинают на практике ощущать удобство подачи документов в электронной форме, когда заявление на любую услугу можно подать в любое время дня или ночи и из любой точки страны», — объяснил Аверкиев.

По словам министра, самыми востребованными услугами являются предоставление земли в аренду и собственность без проведения торгов, предварительное согласование предоставления земельного участка и выдача разрешения на размещение объектов.