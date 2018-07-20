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Заявки на субсидии в Подмосковье будут приниматься в электронном виде
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Заявки на субсидии в Подмосковье будут приниматься в электронном виде 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. «Московский областной центр поддержки предпринимательства» начнет принимать в электронном виде заявки на субсидии, налоговые льготы и микрозаймы от государства.
Об этом говорится в сообщении министерство инвестиций и инноваций Подмосковья. «Так, например, подать комплект документов на участие в программе по мерам поддержки предприниматель может в электронном виде в личном кабинете на Региональном портале госуслуг. Заявка подписывается электронно-цифровой подписью», — отмечает пресс-служба со ссылкой на главу ведомства Дениса Буцаева.
Министерство подчеркивает, что в этом нововведении много плюсов, среди которых скорость обработки и исключение субъективной оценки соискателя. Также сокращаются все процедуры принятия решения.
"Вы будете постоянно в курсе, на каком этапе находится рассмотрение документов. Сообщения об этом будут приходить автоматически", — отметил Буцаев. Сейчас ГКУ МО «Московский областной центр поддержки предпринимательства» совместно с министерством государственного управления и связи Подмосковья проводят настройку, а также тестирование электронных сервисов.
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