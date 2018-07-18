Какая диета полезнее: вегетарианская или средиземноморская

Средиземноморская диета (хотя с научной точки зрения это не диета, а скорее стиль питания) считается одной из самых полезных в мире. Её основа — орехи, оливковое масло, морепродукты, цельнозерновые изделия, а также ограниченное количество красного мяса, переработанных продуктов и рафинированного сахара. По мнению специалистов, она являет собой пример сбалансированного и здорового рациона и подходит абсолютно всем.

врач диетолог-эндокринолог, доктор медицинских наук — Я бы не сказала, что в средиземноморской диете мало мяса или рыбы. Это вообще не диета и тем более не лечебная диета. Это стиль питания, которого придерживаются жители Средиземноморья. Его часто рекомендуют, так как он разнообразен, включает в себя много зелени, овощей, оливкового масла, рыбы и морепродуктов, зерновых, кисломолочных изделий и мяса. То есть в него входят все группы продуктов, которые и должны составлять рацион человека.

В своё время средиземноморская диета активно продвигалась в странах, где жители употребляли много животных жиров и мало овощей, растительных масел и рыбы. Целью этой кампании было снижение заболеваемости атеросклерозом (он связан с большим количеством насыщенных жиров в рационе). Так, в Финляндии была государственная программа, в рамках которой людей отучали от жирных молочных продуктов и мяса и приучали к растительным маслам (на севере вместо оливкового использовалось рапсовое) и употреблению большего количества овощей и рыбы. Таким образом в стране удалось снизить риски сердечных катастроф в десятки раз. Фото: shutterstock.com В феврале этого года итальянские учёные провели исследование — они собрали группу из ста человек с лишним весом (риск возникновения сердечных заболеваний: низкий и средний). Половина участников начали придерживаться средиземноморской диеты, а половина — лакто-ово-вегетарианской (исключает мясо и рыбу, но позволяет употреблять молочные продукты и яйца). Через три месяц группы поменялись диетами. Всё это время врачи мониторили состояние их здоровья.

В итоге исследователи пришли к выводу, что обе диеты положительно влияют на работу сердца, однако это влияние разное. У тех, кто придерживался вегетарианского питания, снижался уровень плохого холестерина, избыток которого ведёт к возникновению бляшек в артериях и повышает риск развития инфаркта и инсульта. В то же время средиземноморский стиль питания значительно снижал уровень триглицеридов, повышение которых увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Оба стиля питания способствовали снижению веса участников эксперимента и уменьшению количества жира в организме. Получается, и вегетарианская диета, и средиземноморский стиль питания одинаково благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему. Однако, по мнению Натальи Фадеевой, это не делает их взаимозаменямыми.

Наталья Фадеева

врач диетолог-эндокринолог, доктор медицинских наук — Вегетарианская диета может быть использована людьми с определёнными заболеваниями, такими как подагра и мочекаменная болезнь. В этих случаях как раз показана в большей степени растительная пища. Исключение рыбы может быть необходимым людям с аллергической реакцией на этот продукт. Здоровым людям, не имеющим никаких отклонений, переход на такое питание может снизить обеспеченность организма полноценным белком, так как для его получения придётся съедать как минимум шесть-семь яиц в день и две порции молочных продуктов. Кроме того, нужно помнить, что яйца — это не только белок, но и богатый холестерином желток.

Отсутствие в рационе красного мяса может уменьшать количество железа в организме, что особенно важно для детей, молодых людей, беременных женщин и кормящих мам, а также девушек с обильными менструациями. Только из красного мяса мы получаем железо в том виде, в котором оно может быстро и полностью усвоиться организмом. Исключение рыбы может привести к снижению в организме омега-3 жирных кислот и витаминов, которые защищают сосуды от атеросклеротических повреждений. Как и любой тип несбалансированного питания, ограниченного по необходимым группам продуктов, вегетарианская диета возможна только после консультации с врачом. Он сможет собрать анамнез и на основе его оценить риски развития определённых заболеваний.

Средиземноморская диета включает все необходимые продукты и все способы приготовления — её можно рассматривать как пример разнообразного, сбалансированного и полноценного питания. А вегетарианство — это ограничительный тип питания, который требует внимательного отношения и консультации с врачом (чтобы скорректировать возможный дефицит). Фото: shutterstock.com Статьи по теме Яичная диета: как сбросить 20 килограммов за месяц 9 здоровых привычек, которые стоит перенять у греков Gluten free: чем опасна безглютеновая диета На какой диете нельзя сидеть никогда

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