Дневные бабочки: лучшие ароматы с иланг-илангом

Иланг-иланг — один из важнейших натуральных компонентов в парфюмерии: его нередко помещают в центр цветочных композиций, им же подчеркивают красоту древесных одорантов в таких ароматах, как, например, Bois des Îles, Chanel . Эфирное масло иланг-иланга содержит много бензилсалицилата — душистого вещества cо сладким цветочно-бальзамическим запахом, которое, обладая солнцезащитными свойствами, с cамого начала входило в состав классического лосьона Ambre Solaire. Лучшие ароматы с этой нотой ищите в новой подборке парфюмерного критика Ксении Головановой

Иланг-иланг — один из важнейших натуральных компонентов в парфюмерии: его нередко помещают в центр цветочных композиций, им же подчеркивают красоту древесных одорантов в таких ароматах, как, например, Bois des Îles, Chanel. Эфирное масло иланг-иланга содержит много бензилсалицилата — душистого вещества cо сладким цветочно-бальзамическим запахом, которое, обладая солнцезащитными свойствами, с cамого начала входило в состав классического лосьона Ambre Solaire. Связка этой отдушки с пляжным отдыхом настолько крепка в массовом сознании, что Garnier по-прежнему, 80 лет спустя, использует это вещество в производстве своих кремов от солнца — вдобавок к другим, более современным УФ-фильтрам. Словом, иланг-иланг буквально пахнет летом и морем.

Популярное название тропической культуры — иланг-иланг — является общеупотребительным на Филиппинах , откуда та родом, и с тагальского переводится как «порхать» (вероятно, местным жителям желтые цветки напоминают бабочек). Иланговые деревья, как пишет в своих мемуарах Боб Парладэ, владелец плантаций иланг-иланга на филиппинском острове Лусон, могут достигать 30 метров в высоту. В сезон цветения, рассказывает автор, сборщик забирается на дерево и срубает целые цветущие ветки — с большого и старого дерева можно собрать от ста до трехсот килограммов цветков. К месту дистилляции урожай несут в больших джутовых корзинах, а на месте раскладывает его на бамбуковых циновках и аккуратно ворошат граблями каждые полчаса, чтобы цветки слеживались. Чем свежее иланг-иланг, тем выше качество масла; лучшим при этом считается мадагаскарское.

Духи Chanel N°5, Chanel

Самые известные духи с выраженной нотой иланга, можно сказать, его бенефис. Первое, чем «Пятерка» атакует нос, — не знаменитые шанелевские альдегиды, а классический иланговый контраст зеленого холодка и спелой манговой сладости. Желтые цветы работают здесь источником медового света: озаряют стройные ряды жасминовых кустов и роз, как настольная лампа — вечернюю библиотеку.

От 7 800 р. за 7 мл, магазины «Рив Гош»

Туалетная вода Eau Moheli, Diptyque

Мохели, или Мвали, — клочок земли в составе Коморских островов, маленький, но ценный: на здешних иланговых плантациях занято большинство местных жителей. Вокруг иланга вертится вся жизнь мвалийцев и все остальное, что есть в Eau Moheli, — это самый настоящий солифлор, по-хорошему простой и прозрачный. База красивая и теплая — ветивер, пачули и бензоин, создающие эффект нагретой на солнце кожи.

7 300 р. за 100 мл, бутики Molecule Project

Парфюмерная вода Fleur des Fleurs, Une Nuit Nomade

У иланг-иланга есть цеховое прозвище — «жасмин бедняка», которое объясняется тем фактом, что второй и третий сорт его эфирного масла, иначе говоря тяжелые фракции, действительно стоят дешево. Но иланг парфюмерного качества дорог и в красоте жасмину ничем не уступает; хороший пример — знойный Fleur des Fleurs, собранный на нитку тропической гирлянды: зрелый, индольный жасмин только выигрывает от соседства с кожаными, животными аспектами иланга.

7 900 р. за 50 мл, магазины Cosmotheca

Парфюмерная вода Lilylang, Sylvaine Delacourte

Cобственную марку Сильвен Делакурт, бывшего директора по развитию в компании Guerlain, «Рив Гош» привезли к нам недавно, но прочат линейке большое будущее — белые и пушистые мускусы, которым посвящена первая коллекция бренда, в России очень любят. Их пять, самый нежный — Lilylang, не то цветочная пудра, не то золотистая пыльца с крыльев тех самых бабочек, которых филиппинцы распознают в цветках иланг-иланга. Красивый, немного старомодный, исключительно французский аромат.

От 8 080 р. за 100 мл, магазины «Рив Гош»

Парфюмерная вода Absolue Pour le Soir, Maison Francis Kurkdjian

Самые заметные ноты в Absolue Pour le Soir — мед и кумин. Кумин известен своими «потными» нюансами, но и мед совсем не безобиден — его абсолют имеет выраженный «зверский» оттенок, который в сочетании с кумином и кожаным иланг-илангом создает эффект гарема из «Тысячи и одной ночи»: летняя испарина на коже, в фонтанах булькает цветочная вода, а на шкурах, брошенных в тени, лениво предаются разврату.

12 000 р. за 70 мл, магазины Articoli