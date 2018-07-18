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Крыша железнодорожного вокзала не выдержала сильного ливня
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Крыша железнодорожного вокзала не выдержала сильного ливня 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
фото Кирилла Мартынова
видео Татьяны Рамбаевой со страницы ВКонтактеКрыша железнодорожного вокзала не выдержала сильного ливняКрыша здания пригородных касс железнодорожного вокзала не выдержала сильного ливня 17 июля. Поток воды с потолка обрушился на посетителей. Очевидцы происшествия сняли видео потопа и разместили ролик в социальных сетях.
На кадрах видно, как с потолка здания под напором воды отваливаются панели, и помещение пригородных касс заливает дождем.
По словам очевидцев, посетителей вывели на улицу во время потопа, однако кассы продолжили свою работу. Подробности происшествия уточняются.JTNDaWZyYW1lJTIwc3JjJTNEJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2ay5jb20lMkZ2aWRlb19leHQucGhwJTNGb2lkJTNEMzE0MDY5MTMlMjZpZCUzRDQ1NjIzOTA1MSUyNmhhc2glM0RhY2UwMmU5YzI3NmRjMGQyJTIyJTIwd2lkdGglM0QlMjI2NDAlMjIlMjBoZWlnaHQlM0QlMjIzNjAlMjIlMjBmcmFtZWJvcmRlciUzRCUyMjAlMjIlMjBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4lM0UlM0MlMkZpZnJhbWUlM0U=JTNDaWZyYW1lJTIwc3JjJTNEJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2ay5jb20lMkZ2aWRlb19leHQucGhwJTNGb2lkJTNEMzE0MDY5MTMlMjZpZCUzRDQ1NjIzOTA1MyUyNmhhc2glM0Q2NGIyYWQ4OWY1YWUxMWU4JTIyJTIwd2lkdGglM0QlMjI2NDAlMjIlMjBoZWlnaHQlM0QlMjIzNjAlMjIlMjBmcmFtZWJvcmRlciUzRCUyMjAlMjIlMjBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4lM0UlM0MlMkZpZnJhbWUlM0U=
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