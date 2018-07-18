Крыша железнодорожного вокзала не выдержала сильного ливня

видео Татьяны Рамбаевой со страницы ВКонтактеКрыша железнодорожного вокзала не выдержала сильного ливняКрыша здания пригородных касс железнодорожного вокзала не выдержала сильного ливня 17 июля. Поток воды с потолка обрушился на посетителей. Очевидцы происшествия сняли видео потопа и разместили ролик в социальных сетях.

На кадрах видно, как с потолка здания под напором воды отваливаются панели, и помещение пригородных касс заливает дождем.

По словам очевидцев, посетителей вывели на улицу во время потопа, однако кассы продолжили свою работу. Подробности происшествия уточняются.JTNDaWZyYW1lJTIwc3JjJTNEJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2ay5jb20lMkZ2aWRlb19leHQucGhwJTNGb2lkJTNEMzE0MDY5MTMlMjZpZCUzRDQ1NjIzOTA1MSUyNmhhc2glM0RhY2UwMmU5YzI3NmRjMGQyJTIyJTIwd2lkdGglM0QlMjI2NDAlMjIlMjBoZWlnaHQlM0QlMjIzNjAlMjIlMjBmcmFtZWJvcmRlciUzRCUyMjAlMjIlMjBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4lM0UlM0MlMkZpZnJhbWUlM0U=JTNDaWZyYW1lJTIwc3JjJTNEJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2ay5jb20lMkZ2aWRlb19leHQucGhwJTNGb2lkJTNEMzE0MDY5MTMlMjZpZCUzRDQ1NjIzOTA1MyUyNmhhc2glM0Q2NGIyYWQ4OWY1YWUxMWU4JTIyJTIwd2lkdGglM0QlMjI2NDAlMjIlMjBoZWlnaHQlM0QlMjIzNjAlMjIlMjBmcmFtZWJvcmRlciUzRCUyMjAlMjIlMjBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4lM0UlM0MlMkZpZnJhbWUlM0U=