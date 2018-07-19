Динамика рубля хуже, чем у большинства валют развивающихся рынков

Тенденция укрепления доллара США к основным валютам сохраняется. После «ястребиных» заявлений главы ФРС Пауэлла в Конгрессе пара EURUSD продолжает движение к отметке 1.16. Накануне укрепление позиций USD было приостановлено негативными данными по рынку жилья в США . Данные по количеству закладок фундаментов новых домов упало до девятимесячного минимума, а разрешения на строительство сократились третий месяц подряд, в результате чего пара EURUSD локально отступила к отметке 1.166. Однако в вечерние часы USD вернулся к росту после публикации экономического обзора ФРС (“Бежевая книга”).

В целом обзор был достаточно позитивен, деловая активность в экономике США продолжила увеличиваться. В большинстве округов, по которым проводится исследование, отмечен умеренный экономический рост. В свою очередь позиции евро остаются неустойчивыми на фоне неубедительных данных по росту инфляции. Накануне публиковались финальные данные по ценам в ЕС за июнь. Показатель общей инфляции подтвержден на уровне 2%, в то время как базовая инфляция снизилась на 0,1 пп от предварительных данных, до +0,9%. Слабые данные по инфляции в Еврозоне подрывают уверенность рынка в возможности ЕЦБ перейти к циклу повышения ставок. Сегодня доллар США сохраняет положительную динамику, которая может быть усилена подтверждением позитивных тенденций на рынке труда в США исходя из выходящей сегодня в 15:30 еженедельной статистики. Краткосрочно пара EURUSD 1.16-1.165.

В соответствии с нашими ожиданиями рубль остается под давлением на фоне обострения санкционной риторики в последние дни. Реакция на данную тему наблюдается и в динамике суверенной риск премии (CDS вырос до 133 пунктов). Накануне большинство валют развивающихся стран демонстрировали падение, но динамика рубля оказалась хуже, чем у большинства аналогов. На этом фоне мы сохраняем наш прогноз об ослаблении рубля до отметок 64.5 в паре с долларом на 3-месячном горизонте.