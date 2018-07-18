Порошенко похвастался исключением России из числа стран-производителей запчастей для Ан-178

«Украинский красавец Ан-178 на днях совершил демонстрационный полет в пригороде Лондона на международном авиакосмическом салоне Farnborough Airshow. Транспортный турбореактивный самолет Ан-178 — разработка инженеров «Антонова». И, что самое главное, 78% комплектующих для самолета производятся на Украине, а Россия исключена из списка стран, производящих остальные детали для нашего Ан-178», — написал Порошенко в Facebook.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, «Антонов» в 2011 году выпустил девять самолетов, однако после прекращения военно-технического сотрудничества с Москвой на украинском предприятии закончился запас российских комплектующих, и уже в 2016 году завод не выпустил ни одной новой машины, выживая только за счет ремонта и модернизации подержанной авиатехники.

В сентябре 2016 года сообщалось, что «Антонов» в 2017 году запланировал полностью отказаться от российских комплектующих.