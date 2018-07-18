Порошенко похвастался исключением России из числа стран-производителей запчастей для Ан-178 

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия исключена из списка стран, производящих детали для украинского самолета Ан-178.
«Украинский красавец Ан-178 на днях совершил демонстрационный полет в пригороде Лондона на международном авиакосмическом салоне Farnborough Airshow. Транспортный турбореактивный самолет Ан-178 — разработка инженеров «Антонова». И, что самое главное, 78% комплектующих для самолета производятся на Украине, а Россия исключена из списка стран, производящих остальные детали для нашего Ан-178», — написал Порошенко в Facebook.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, «Антонов» в 2011 году выпустил девять самолетов, однако после прекращения военно-технического сотрудничества с Москвой на украинском предприятии закончился запас российских комплектующих, и уже в 2016 году завод не выпустил ни одной новой машины, выживая только за счет ремонта и модернизации подержанной авиатехники.
В сентябре 2016 года сообщалось, что «Антонов» в 2017 году запланировал полностью отказаться от российских комплектующих.
Напомним, в декабре 2016 года украинские СМИ писали, что для запуска серийного производства самолетов украинской компании «Антонов» не хватает минимум 703,2 млн долларов, из которых 77,5 млн долларов нужны для замещения комплектующих российского производства.