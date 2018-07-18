В Зарайске впервые вырастили озимый рапс

В Зарайске в компании «Сельхозпродукты» состоялся семинар по рапсу, в котором принял участие министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин

«На полях компании «Сельхозпродукты» в Зарайске впервые зреет озимый рапс. Очень достойный результат кропотливой работы. Через неделю уборка! Молодцы, хорошая работа команды Виктора Петрущенко (учредитель ООО «Сельхозпродукты» — ред.)», — сказал Разин после семинара.

ООО «Сельхозпродукты» занимается производством зерна, картофеля, молочным животноводством.