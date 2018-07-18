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В Зарайске впервые вырастили озимый рапс
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В Зарайске впервые вырастили озимый рапс 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
На полях компании «Сельхозпродукты» в подмосковном городском округе Зарайск впервые выращен озимый рапс, через неделю начнется уборка этой сельскохозяйственной культуры, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В Зарайске в компании «Сельхозпродукты» состоялся семинар по рапсу, в котором принял участие министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.
«На полях компании «Сельхозпродукты» в Зарайске впервые зреет озимый рапс. Очень достойный результат кропотливой работы. Через неделю уборка! Молодцы, хорошая работа команды Виктора Петрущенко (учредитель ООО «Сельхозпродукты» — ред.)», — сказал Разин после семинара.
ООО «Сельхозпродукты» занимается производством зерна, картофеля, молочным животноводством.
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