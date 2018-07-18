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В аэропорту Уфа задержали зарубежного бизнесмена, задолжавшего сыну 3 миллиона алиментов
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В аэропорту Уфа задержали зарубежного бизнесмена, задолжавшего сыну 3 миллиона алиментов 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
36-летний предприниматель из Уфы, который вел свой бизнес за границей, задолжал своему несовершеннолетнему сыну более трех миллионов рублей. Судебные приставы Башкирии проверили счета должника, и оказалось, за бизнесменом ничего не числилось.
Судебный пристав вычислил злостного алиментщика
Долгое время мужчина скрывался от судебных приставов: по месту регистрации не проживал, номера телефонов были недоступны.
После длительных поисков должник был объявлен в розыск. Чтобы отыскать нерадивого отца приставам пришлось попотеть, так им удалось установить, что бизнесмен запланировал перелет Уфа-Москва. Позже выяснилась дата и время вылета его рейса из аэропорта «Уфа». Тогда судебный пристав перехватил беглеца в воздушной гавани.
— За безответственное отношение к ребенку в отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении, так же исполнитель арестовал мобильный телефон, ноутбук, 2 видеокамеры и денежные средства должника на сумму порядка 14 000 рублей, которые предал взыскателю, — рассказали в пресс-службе судебных приставов.
За свой поступок мужчина получил арест на 10 суток. Встанет ли безнесмен на путь исправления покажет время, но отбытие наказания не освобождает должника от оплаты задолженности. Также в ближайшее время предпринимателю придется отказаться от запланированных поездок за границу, куда он летал для закупки товара, в связи с запретом на выезд из страны, который вынес пристав исполнитель.
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