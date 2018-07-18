Дальневосточный леопард Николай из Приморья стал отцом двух котят в Москве

Два котенка появились на свет в питомнике Московского зоопарка. Они стали первыми за последние 60 лет детенышами редчайшей кошки из дикой природы. Их отец — пятнистый хищник Николай — был спасен в нацпарке «Земля леопарда» в Приморском крае после попадания в браконьерскую ловушку.

Николая, известного под номером Leo 80M, обнаружили пограничники в 2015 г. на «Земле леопарда» у границы с Китаем ещё котенком. Травмированного найденыша спасли от гибели и готовили к возвращению в дикую природу, но из-за раны краснокнижным зверем решили не рисковать. В 2016 г. его передали в программу разведения леопардов. В питомнике Московского зоопарка он достиг половозрелого возраста, а весной 2018 г. сыграл свою первую «свадьбу» с самкой по имени Акра родом из Таллинского зоопарка.

С появлением на свет котят, Николай стал основателем новой генетической линии леопардов в неволе. Он — первый носитель «новой крови» из дикой природы с 1956 г., именно тогда официально запретили отлов этих кошек. В будущем потомки Leo 80M могут вернуться в леса юга Дальнего Востока.

Оба малыша — самцы, они отлично себя чувствуют и гармонично развиваются. По нескольку раз в день мать тщательно вылизывает их, переносит из берлоги во внешний вольер, где детеныши могут порезвиться. Пока они питаются только материнским молоком, а мясо начнут есть только в трёхмесячном возрасте.