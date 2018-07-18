В Еланском гарнизоне нашли тело красноярского призывника 

На стрельбище в Еланском гарнизоне (Свердловская область) нашли тело призывника из Большой Мурты (Красноярский край). Уголовное дело возбуждено по статье «Доведение до самоубийства», однако его родители уверены, что сын был убит, передает "Уралинформбюро".
По данным телеканала ТВК, тело молодого человека нашли еще в апреле, но известно об этом стало только сейчас. Незадолго до гибели мать красноярца получила от него sms-сообщение: «Мама, не верь никому, чтобы не случилось. Меня тут травят, изматывают психологически, вымогают деньги. На днях рядовые Абакиров и Саграев вымогали 300 рублей ни за что. Это уже не первый раз. Не вижу пути дальше. Я уже очень устал. Жаль, что так все получилось» (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.).
Родители призывника считают, что его застрелили, а затем с его телефона отправили якобы посмертную записку. Они отмечают, что в деле много нестыковок: на оружии нет отпечатков их сына, не установлено время смерти, а тело было найдено в нескольких сотнях метрах от места стрельб.
Кроме того, как следует из материала, родители узнали, что сослуживцы издевались над их сыном. Они вырезали у него на теле бранные слова, заставляли голыми руками мыть унитазы и вымогали деньги.
Депутат Госдумы от Красноярского края Юрий Швыткин рассказал изданию "НГС. Новости", что в настоящее время 7 должностных лиц окружного учебного центра привлечены к дисциплинарной ответственности, четыре сотрудника уволены. В отношении сослуживцев призывника возбуждено 4 уголовных дела.