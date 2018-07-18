В Еланском гарнизоне нашли тело красноярского призывника

На стрельбище в Еланском гарнизоне ( Свердловская область ) нашли тело призывника из Большой Мурты ( Красноярский край ). Уголовное дело возбуждено по статье «Доведение до самоубийства», однако его родители уверены, что сын был убит, передает "Уралинформбюро"

По данным телеканала ТВК, тело молодого человека нашли еще в апреле, но известно об этом стало только сейчас. Незадолго до гибели мать красноярца получила от него sms-сообщение: «Мама, не верь никому, чтобы не случилось. Меня тут травят, изматывают психологически, вымогают деньги. На днях рядовые Абакиров и Саграев вымогали 300 рублей ни за что. Это уже не первый раз. Не вижу пути дальше. Я уже очень устал. Жаль, что так все получилось» (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.).

Родители призывника считают, что его застрелили, а затем с его телефона отправили якобы посмертную записку. Они отмечают, что в деле много нестыковок: на оружии нет отпечатков их сына, не установлено время смерти, а тело было найдено в нескольких сотнях метрах от места стрельб.

Кроме того, как следует из материала, родители узнали, что сослуживцы издевались над их сыном. Они вырезали у него на теле бранные слова, заставляли голыми руками мыть унитазы и вымогали деньги.