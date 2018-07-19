Мама погибшего призывника из Красноярского края не верит в его самоубийство

Единственного сына родителей призвали в армию в декабре 2017 году. Он попал в 473-й Еланский учебный центр. С матерью и родными постоянно созванивался по телефону. Начиная с весны этого года, парень не раз жаловался родителям, что сослуживцы у него вымогают деньги.

19 апреля 2018 года мама получила от сына последнее смс: «Мама, не верь никому, чтобы не случилось. Меня тут травят, изматывают психологически, вымогают деньги… Не вижу пути дальше. Я уже очень устал. Жаль, что так все получилось».

По факту гибели 22-летнего призывника из Красноярского края Артема Пахотина возбуждено и расследуется несколько уголовных дел. Но фамилии и должности подозреваемых в военном ведомстве не называют, говорят, тайна следствия. Правда, уточняют со ссылкой на военно-следственный отдел по Центральному военному округу, что один из фигурантов уже помещен под стражу.

Родители Артема Пахотина подозревают, что сына убили, требуют ускорить следствие и найти виновных. Осиротевшие родители Артема Пахотина приходят на могилу сына в Большой Мурте каждый день.