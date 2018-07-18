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В Самаре отремонтируют улицу Дачную, где горожане высаживали картошку
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В Самаре отремонтируют улицу Дачную, где горожане высаживали картошку 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Ямы на улице Дачной жители прозвали «лунными кратерами»
Департамент градостроительства Самары заказал планировку территории для реконструкции улицы Дачной. Соответствующий документ опубликовали на сайте городской администрации.
Реконструкция затронет участок от Московского шоссе до улицы Горной.
— Для удобства реконструкции улицу Дачную разделят на две очереди. Первый участок пройдет от Пензенской до Московского шоссе, вторая очередь — от Пензенской до Горной. Общая протяженность отремонтированной дороги составит 2,2 километра, — сообщают в документах.
Улица Дачная неоднократно становилась объектом шуток. Ямы на дороге прозвали «лунными кратерами». Высмеивали их не только российские, но и зарубежные пользователи интернета. Фотографии стали мемом и попали в заграничные таблоиды: в Великобритании о самарских дорожных червях узнали читатели Daily Mail, The Sun и зрители канала BBC 2.
А конце апреля этого года улица засветилась в паблике «Фрустрация». Затем последовали несколько перформансов. Сначала на дороге высадили 4 килограмма картошки. Затем посреди дороги в классической белой пачке и пуантах под аккомпанемент музыканта Павла Куприянова станцевала балерина Светлана Круль. Всё это горожане делали, чтобы привлечь внимание властей к ужасающему состоянию дороги.
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