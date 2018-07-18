Чиновники решили отремонтировать засаженные картошкой дорожные ямы в Самаре

Власти Самары распорядились починить разбитую дорогу, на которую последние десять лет постоянно жаловались местные жители. Об этом сообщается на сайте местного департамента градостроительства. За это время трасса успела превратиться в мем и артобъект.

Реконструкция будет проводиться в два этапа: сначала отремонтируют участок от Пензенской улицы до Московского шоссе, потом — от Пензенской до Горной улицы. Всего планируется восстановить 2,2 километра покрытия.