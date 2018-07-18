«Добрый и внимательный» — Солби о характере Джина

Корейская актриса Солби (Solbi) снялась с одним из участников популярного бойзбенда Джином (Jin) в шуточных видео, которые называются SBS «Law». Ролики доступны на, но просмотров не так много — всего несколько тысяч.

О том, что Солби и Джин дружат, знают все поклонники молодых артистов, а вот как зарождалась их дружба, никому не было известно. Но вчера на корейской программе «MBC» актриса заговорила о дружбе с Джином. На вопрос ведущей о характере певца Солби ответила коротко.

«Если вы узнаете Джина как человека, поймёте, почему у него столько поклонников»-, ответила актриса.

Например, во время съёмок «Джунглей» Джин был первым, кто помог Солби, и спрашивал у других участников, как у них дела. Благодаря таким мелочам, уверена актриса, он и достиг успеха. Мало кто интересуется проблемами других и искренне хочет помочь.

«Он не стеснительный и очень дружелюбный. Когда я увидела по телевизору, что выиграли, сразу же поздравила Джина смской. И он тут же ответил. Никогда не было такого, чтобы он отвечал на сообщения долго», — рассказала Солби в эфире программы.

Вот он какой, кумир миллионов девчонок по всему миру: добрый и внимательный по отношению к другим. Эти качества, по мнению Солби, и привели его к небывалому успеху.