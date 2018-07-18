Илон Маск и основатель DeepMind подписали соглашение, запрещающее разработку летального ИИ

С 13 по 19 июля 2018 года в Стокгольме Швеция ) проходит международная конференция International Joint Conference on Artificial Intelligence, посвященная искусственному интеллекту. Во время ее проведения некоммерческая организация Future of Life Institute составила соглашение о запрете производства смертельных алгоритмов. Среди людей, подписавших документ, оказались: основатель DeepMind Демис Хассабис (Demis Hassabis), предприниматель Илон Маск (Elon Musk), программист и основатель Skype Жаан Таллин (Jaan Tallinn). Всего список насчитывает 164 организации и 2 410 человек.

В документе утвердили, что оружейные системы, использующие искусственный интеллект, представляют две опасности для человечества — моральную и прагматическую. С моральной точки зрения, решения об окончании человеческой жизни «не должны быть делегированы машинам». Прагматическая угроза заключается в том, что «летальное автоматическое оружие, способное самостоятельно выбирать и нацеливаться на объект без вмешательства человека, опасно дестабилизирует ситуацию для каждой страны и индивида».

Демис Хассабис / Wired

Профессор физики из Массачусетского технологического института Макс Тегмарк (Max Tegmark), подписавший документ, сказал, что соглашение — показатель того, как лидеры в сфере искусственного интеллекта «перешли от слов к делу». По его словам, оно налагает запрет в той сфере, в которой политики не имеют власти, в сфере разработки технологий. Он считает, что оружие, оснащенное алгоритмами, так же отвратительно, как и биологическое, поэтому оно должно строго регулироваться.

Полный текст документа и список подписавших организаций можно найти по ссылке.