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Илон Маск и основатель DeepMind подписали соглашение, запрещающее разработку летального ИИ
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Илон Маск и основатель DeepMind подписали соглашение, запрещающее разработку летального ИИ 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
С 13 по 19 июля 2018 года в Стокгольме (Швеция) проходит международная конференция International Joint Conference on Artificial Intelligence, посвященная искусственному интеллекту. Во время ее проведения некоммерческая организация Future of Life Institute составила соглашение о запрете производства смертельных алгоритмов. Среди людей, подписавших документ, оказались: основатель DeepMind Демис Хассабис (Demis Hassabis), предприниматель Илон Маск (Elon Musk), программист и основатель Skype Жаан Таллин (Jaan Tallinn). Всего список насчитывает 164 организации и 2 410 человек.
В документе утвердили, что оружейные системы, использующие искусственный интеллект, представляют две опасности для человечества — моральную и прагматическую. С моральной точки зрения, решения об окончании человеческой жизни «не должны быть делегированы машинам». Прагматическая угроза заключается в том, что «летальное автоматическое оружие, способное самостоятельно выбирать и нацеливаться на объект без вмешательства человека, опасно дестабилизирует ситуацию для каждой страны и индивида».
Демис Хассабис / Wired
Профессор физики из Массачусетского технологического института Макс Тегмарк (Max Tegmark), подписавший документ, сказал, что соглашение — показатель того, как лидеры в сфере искусственного интеллекта «перешли от слов к делу». По его словам, оно налагает запрет в той сфере, в которой политики не имеют власти, в сфере разработки технологий. Он считает, что оружие, оснащенное алгоритмами, так же отвратительно, как и биологическое, поэтому оно должно строго регулироваться.
Полный текст документа и список подписавших организаций можно найти по ссылке.
Напомним, что в конце июня на МКС доставили робота с искусственным интеллектом. Он должен помочь командиру станции — Александру Герсту — поставить три эксперимента.
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