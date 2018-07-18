Прогулки с бездомными собаками организуют в «Аптекарском огороде»

В Ботаническом саду Московского государственного университета «Аптекарский огород» 21 июля стартует проект «Прогулки с собаками».

Гости мероприятия смогут пройтись по парку вместе с четвероногими посетителями.

Как сообщили на официальном сайте «Аптекарского огорода», во время акции волонтеры проекта будут собирать корм для бездомных животных.

Добавим, что во время прогулок гости смогут повстречать цветочных котов, которые обитают на территории сада.

Желающих помочь бездомным собакам ждут с 11:00 до 18:00.