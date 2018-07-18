Ещё
Прогулки с бездомными собаками организуют в «Аптекарском огороде»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прогулки с бездомными собаками организуют в «Аптекарском огороде» 

Управа района Мещанский города Москвы 1 час назад
Фото: Мещанская Слобода
В Ботаническом саду Московского государственного университета «Аптекарский огород» 21 июля стартует проект «Прогулки с собаками».
Гости мероприятия смогут пройтись по парку вместе с четвероногими посетителями.
Как сообщили на официальном сайте «Аптекарского огорода», во время акции волонтеры проекта будут собирать корм для бездомных животных.
Добавим, что во время прогулок гости смогут повстречать цветочных котов, которые обитают на территории сада.
Желающих помочь бездомным собакам ждут с 11:00 до 18:00.
Управа района Мещанский города Москвы: последние новости
Почти 130 тысяч книг москвичи забрали из библиотек в рамках городской акции Сотрудники «Жилищника» проверили технические помещения в районе Дмитрий Башаров проверил состояние работ по благоустройству
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии423
Украина присвоила четыре санатория в Крыму68
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе151
Россия забрала деньги из США93
Рублю предсказали обвал129
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
03:24
Пока вы спали: Трампу устроили «темную»
Общество
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
27:22
Рублю предсказали обвал
Экономика Рынки
00:30
«Руки-базуки» женится на Олесе Малибу
Шоу-бизнес
03:34
Умер солист группы «Доктор Ватсон»
Общество Другое
00:43
Обидчиков DJ Smash отправили в колонию
Шоу-бизнес Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение