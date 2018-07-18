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Минприроды «втихаря» проводят «мусорную» реформу
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Минприроды «втихаря» проводят «мусорную» реформу 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
В эти минуты в региональном парламенте участники комитета по ЖКХ обсуждают изменения в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, которые ожидают регион уже с 1 января 2019 года.
«У нас был норматив всегда, но забирали, взвешивали и платили по факту. Сегодня региональный оператор объясняет, что будет рассчитываться только по нормативам лимита. Я не совсем понимаю, как это будет работать. Больницы в десять раз будут платить, школы. С этим надо разбираться», — обозначила проблему Зинаида Самсонова. Областного депутата поддержал Леонид Писной, попросивший первого замминистра природных ресурсов и экологии области Анатолия Кулдаева прояснить суть готовящихся «революционных изменений в сфере обращения с отходами».
«Это только один из ста десяти вопросов, которые требуют разъяснения с вашей стороны. Вы когда будете готовы к нормальным депутатским слушания? Когда будете готовы презентовать все изменения и главное — эффект от их появления — на площадке думы? Все это делается настолько втихаря, что народ не знает — даже управляющие компании не знают», — упрекнул чиновника Леонид Писной.
«С 1 сентября», — ответил Кулдаев. «Идёт замена „Мехуборки“ на нового транспортировщика. У нас в ежедневном порядке поставляются новые контейнера. Уже зашло двенадцать автомобилей», — пояснил он.
«Долго», — возразил парламентарий. И предложил включить данную тему депутатских слушаний в план работы парламентариев на август.
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