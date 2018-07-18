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Московское УФАС: Компания «Химтранс» незаконно упаковывало продукцию под чужим товарным знаком
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Московское УФАС: Компания «Химтранс» незаконно упаковывало продукцию под чужим товарным знаком 

Агентство «Москва» 1 час назад
При оформлении своей продукции ООО «ХимТранс» незаконно использовало словесные элементы, сходные с товарным знаком конкурента. Об этом сообщили в пресс-службе управления Федеральной антимонопольной службы по Москве (Московское УФАС).
«Московское УФАС признало ООО «Химтранс» нарушившим п. 1 ст. 14.6 Закона о защите конкуренции. Компания при оформлении своей продукции незаконно использовала словесные элементы, сходные с товарным знаком конкурента по реализации химических веществ», — говорится в сообщении.
Как поясняется, ООО «Химтранс» осуществляло реализацию ионообменной смолы с нанесенным на упаковке товарным знаком «LANXESS Energizing Chemistry», правообладателем которого является ЛАНКСЕСС Дойчланд ГмбХ, а лицензиатом — ООО «ЛАНКСЕСС».
«Во время поставки продукции клиенту, был зафиксирован факт того, что упаковка и маркировка поставленного товара не соответствует стандарту производителя, а представленный аналитический сертификат с печатью ООО «Химтранс» отсутствует в базе производителя. Столичный антимонопольный орган установил, что ООО «Химтранс» извлекало выгоду из известности товара за счет ошибочного восприятия потенциальных клиентов узнаваемой ими продукции. Тем самым компания создавала возможность убытка как целевому потребителю, так и своему конкуренту, вызванныму оттоком клиентов», — указано в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о привлечении ООО «Химтранс» к административной ответственности в соответствии со ст. 14.33 КоАП РФ.
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