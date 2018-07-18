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В Подмосковье до конца года снесут 10 аварийных объектов
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В Подмосковье до конца года снесут 10 аварийных объектов 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Десять аварийных построек ликвидируют до конца 2018 года в Подмосковье, они расположены в Волоколамске, Зарайске, Протвине, Серпухове и Сергиево-Посадском районе, сообщается на официальном портале правительства Московской области.
«До конца года планируется снос 10 объектов, пять из которых находятся в Волоколамске. Там будет произведен демонтаж аварийного сервисного комплекса, административно-бытового здания, двух незавершенных многоквартирных домов и недостроенного акушерского корпуса больницы», — сказал министр имущественных отношений региона Андрей Аверкиев.
Он добавил, что планируется снести бесхозные постройки еще в четырех муниципалитетах.
«Также в планах муниципалитетов снос бесхозного производственного здания в Зарайске, нежилого здания в детском саду и расчистка свайного поля под жилой дом в Протвине, ликвидация самовольной постройки под магазин возле многоквартирного дома в Серпухове и детского садика в поселке НИИРП Сергиево-Посадского района», — добавил Аверкиев.
С конца 2017 года по поручению губернатора Московской области Андрея Ворбьева в Подмосковье ведется работа по ликвидации самовольных, брошенных, аварийных и недостроенных объектов, среди которых большую часть занимают именно недостроенные и аварийные объекты.
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