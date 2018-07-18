Каким должно быть цветовое решение для сада

Разработка цветовой схемы сада — задача самая сложная, но одновременно и самая интересная. При подборе цветового решения посадок на участке полезно пользоваться палитрой оттенков, на которой все цвета расположены в определенной последовательности.

Цвета и оттенки условно принято делить на теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий, голубой, фиолетовый). Основным оттенком в цветовой схеме должен быть ваш любимый цвет. Далее — все зависит от фантазии. Так, яркие теплые оттенки способны простимулировать физическую активность и зарядить энергией на весь день. Поэтому в местах, где предполагается активная деятельность, хорошо посадить растения теплых тонов. Релаксация — задача прохладных оттенков. Таким цветам самое место — в зоне отдыха, например, возле бассейна или патио. А в самом зеленом саду логично использовать для колористического оформления те цвета, что использованы в интерьере самого дома.

Теплые цвета лучше всего располагать на переднем плане цветника, поскольку визуально они приближают предметы. Используя свойство прохладным тонов «удаляться» от наблюдателя, можно зрительно расширить пространство, высадив голубые цветы на заднем плане композиции. Если же вы планируете привлечь внимание к определенной части сада, отдайте предпочтение белым цветам. В основе любой гармоничной композиции — комбинирование различных оттенков, расположенных в соседних сегментах цветовой палитры. Поставив для себя задачу сыграть на контрасте, высадите рядом розовую монарду, котовник Фассена, розовый и фиолетовый аргирантемум. Дополнить картину можно с помощью прохладных серебристых оттенков кустиков полыни и чистеца византийского. Ценителям теплых солнечных оттенков придутся по душе розы персикового и абрикосового оттенков, нежные желтые лилейники Айскэп и Деметриус. Ближе к концу лета можно дополнить цветник ноготками, бархатцев и рудбекий.

Наиболее сильным в восприятии являются сочетания дополнительных цветов, расположенных на разных сторонах цветовой палитры. Поднять настроение весной можно оранжевыми тюльпанами в окружении голубых незабудок или мускари. А летом можно сыграть на контрасте золотистого вербейника монетчатого и пурпурной герани. При оформлении зеленого сада можно обойтись и без использования ярких цветущих растений. Неплохо смотрятся комбинации из различных оттенков листвы — от темно-зеленой и пурпурной до светло-зеленой или серебристой. Дополнить картину можно объектами монументальной скульптуры, которые всегда удачно вписываются в любой ландшафтный дизайн. Самые роскошные — из мрамора. Современной альтернативой натуральному камню могут стать композиты. Нередко для изготовления скульптур используется медь, латунь или бронза.

Удачно замаскировать скульптуры можно между кустов или деревьев. От этого они будут смотреться еще более выигрышно. Не забывайте о соблюдении пропорций — на десяти сотках вполне можно обойтись и без крупных изваяний скульпторов.