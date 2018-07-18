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Oracle выпустила рекордное количество критических патчей
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Oracle выпустила рекордное количество критических патчей 

Anti-Malware.ru 1 час назад
Oracle выпустила обновления безопасности, устраняющие не менее 334 уязвимостей, среди которых 61 считается критическими — 9 баллов из 10 по системе CVSS. Это самое крупное обновление на данный момент, для сравнения — 251 брешь была исправлена в апреле, 308 — в июле 2017 года.
Приложения серии Financial Services Applications получили наибольшее количество патчей, в них было устранено 56 проблем безопасности; затем следует Fusion Middleware (44 брешей) и Retail Applications (31).
Атакующие могут использовать 21 приложений Financial Services Applications для получения удаленного доступа к системам, при этом злоумышленникам не потребуется использовать учетные данные.
Oracle сообщила, что оповещения об успешной эксплуатации этих уязвимостей продолжают приходить в компанию. Злоумышленники успешно атакуют не обновивших системы клиентов.
Oracle настоятельно рекомендует своим пользователям незамедлительно установить все необходимые патчи.
ИБ-вендор ERPScan сообщил об еще 17 критических уязвимостях в продуктах компании. Среди них: удаленное выполнение команд в Oracle MapViewer (CVSS 9.8), повышение привилегий в Oracle Middleware (CVSS 9.8) и межсайтовый скриптинг в JD Edwards TETaskProperties (CVSS 9.1) — может использоваться для перехвата сессии администратора.
Удивительно, но Oracle не признала наличие брешей, о которых говорит ERPScan.
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