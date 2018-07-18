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Круглый стол «Меры поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП» пройдёт в Пскове 25 июля
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Круглый стол «Меры поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП» пройдёт в Пскове 25 июля 

Псковская губерния 1 час назад
В Пскове 25 июля пройдёт круглый стол «Меры поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП», который проводится Центром поддержки экспорта Псковской области совместно с Ассоциацией малых и средних экспортеров при поддержке Единого информационного портала «Экспортеры России». Как сообщили в Центре поддержке экспорта, пройдёт круглый стол в отелн «Old Estate». Начало регистрации — в 11:30 25 июля. В рамках мероприятия будут обсуждаться образовательная программа Школы экспорта РЭЦ, система сертификации Made in Russia, возможности ОЭЗ «Моглино» для экспортно-ориентированных предприятий, подведение итогов работы первого полугодия ЦПЭ, план работы и меры поддержки на второе полугодие ЦПЭ, истории успеха псковских экспортёров, экспорт услуг и другие темы. Подробная информация о Круглом столе и регистрация участников — на сайте Центра поддержки экспорта. Обязательное условие — онлайн регистрация на сайте до 15:00 23 июля 2018 года. По всем вопросам можно обращаться по телефону-факсу: +7 (8112) 622538 или на электронный адрес:export@mppskov.ruЧтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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