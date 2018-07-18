Ещё
Стало известно, по каким показателям ракета «Кинжал» превосходит своих предшественников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стало известно, по каким показателям ракета «Кинжал» превосходит своих предшественников 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В оборонно-промышленном комплексе РФ сравнили одни из последних военных разработок — ракеты «Кинжал» и «Искандер».
Новейшая разработка российского оборонно-промышленного комплекса ракета «Кинжал» обладает гораздо более высокими показателями в сравнении со своим прототипом, ракетой оперативно-тактического комплекса «Искандер».
Российская гиперзвуковая ракета, в отличие от своего сухопутного «родителя», создавалась с целью установки исключительно на авиационные носители. «Кинжал» способен поразить цель, которая находится на расстоянии в 1,5 тысячи километров. Этот показатель в три раза превышает возможности «Искандера».
Подобные характеристики ракеты связаны с действующим ограничением на разработку новых ракет наземного базирования в связи с правилами договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Исходя из этого, разработка авиационной ракеты позволила сделать ее более совершенной.
Сравнение «Кинжала» и «Искандера» провели РИА Новости со ссылкой на неназванные источники.
Ранее в оборонно-промышленном комплексе РФ рассказали, как «Искандер» превратился в «Кинжал». Как сообщается, гиперзвуковая ракета, фактически дублирующая ракету оперативно-тактического комплекса, созданным специально для установки на истребители МиГ-31К и иные авиационные носители.
Напомним, новейшее российское вооружение было представлено президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Помимо ракеты «Кинжал» прошла демонстрация и других инновационных разработок ОПК.
ТК «Звезда»: последние новости
Липецкий авиацентр одним из первых получит самолеты пятого поколения Су-57 Очевидцы увидели необычное явление над украинским монастырем Опубликованы первые фото новой LADA Granta
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии427
Украина присвоила четыре санатория в Крыму72
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе151
Россия забрала деньги из США103
Рублю предсказали обвал129
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
03:24
Пока вы спали: Трампу устроили «темную»
Общество
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
27:22
Рублю предсказали обвал
Экономика Рынки
00:30
«Руки-базуки» женится на Олесе Малибу
Шоу-бизнес
03:34
Умер солист группы «Доктор Ватсон»
Общество Другое
00:43
Обидчиков DJ Smash отправили в колонию
Шоу-бизнес Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение