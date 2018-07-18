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Максим Духанин из станицы Ленинградской — призер чемпионата России
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Максим Духанин из станицы Ленинградской — призер чемпионата России 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
В этом году за призы национального турнира состязались победители и призеры континентальных и международных соревнований, а также лучшие городошники своих областей и краев.
Краснодарский край делегировал в Кировскую область девять спортсменов.
По итогам турнира женская сборная региона заняла второе место. В личном зачете у мужчин отметился Максим Духанин из станицы Ленинградской. Он завоевал серебро.
Личный зачет:
2-е место — Максим Духанин (Ленинградский р-н) 6-е место — Дарья Авдеева (Гулькевичский р-н) 10-е место — Василий Духанин (Ленинградский р-н) 10-е место — Виктория Рыбалко (Гулькевичский р-н) 11-е место — Галина Смигунова (Крымский р-н)
Командный зачет:
2-е место — сборная команда Краснодарского края (женщины) 4-е место — сборная команда Краснодарского края (мужчины)
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