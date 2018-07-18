Максим Духанин из станицы Ленинградской — призер чемпионата России

В этом году за призы национального турнира состязались победители и призеры континентальных и международных соревнований, а также лучшие городошники своих областей и краев.

По итогам турнира женская сборная региона заняла второе место. В личном зачете у мужчин отметился Максим Духанин из станицы Ленинградской. Он завоевал серебро.

Личный зачет:

Командный зачет:

2-е место — сборная команда Краснодарского края (женщины) 4-е место — сборная команда Краснодарского края (мужчины)