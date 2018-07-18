Представитель Кубани успешно выступил на Кубке мира по фехтованию на колясках в Польше

Это были заключительные соревнования перед началом отбора на Паралимпийские игры 2020 года в Токио.

Артур Юсупов. В составе сборной России выступал спортсмен краевого центра паралимпийской подготовки ( г. Краснодар

По итогам турнира в активе краснодарца три награды. Юсупов отличился в личном зачёте в фехтовании на шпаге (серебро) и рапире (бронза), а также завоевал бронзу в составе команды в фехтовании на рапире.

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