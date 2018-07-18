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Представитель Кубани успешно выступил на Кубке мира по фехтованию на колясках в Польше
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Представитель Кубани успешно выступил на Кубке мира по фехтованию на колясках в Польше 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
Это были заключительные соревнования перед началом отбора на Паралимпийские игры 2020 года в Токио.
В составе сборной России выступал спортсмен краевого центра паралимпийской подготовки (г. Краснодар) Артур Юсупов.
По итогам турнира в активе краснодарца три награды. Юсупов отличился в личном зачёте в фехтовании на шпаге (серебро) и рапире (бронза), а также завоевал бронзу в составе команды в фехтовании на рапире.
Справка
Фехтование на колясках — Паралимпийский вид спорта, он был включен в программу I Паралимпийских летних игр 1960 года в г. Риме (Италия). В соревнованиях участвуют мужчины и женщины с ампутациями, травмами спинного мозга и церебральным параличом. Спортсмены фехтуют сидя на закрепленных колясках на расстоянии вытянутой руки с оружием (рапирой, саблей или шпагой). Укол в поражаемую поверхность приносит очко, попадания регистрируются с помощью электрооборудования. Судейство в паралимпийском фехтовании проходит по правилам Международной федерации фехтования. На XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в г. Токио (Япония) будет разыграно 16 комплектов медалей в фехтовании на колясках.
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