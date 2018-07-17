Уральскую модель нашли мертвой после продажи машины

Финалистка конкурса красоты Missis World Russia Ксения Мецгер была найдена мертвой после того, как пропала 16 июля, сообщает челябинский «Московский комсомолец».

Два года назад погибшая переехала жить в Соединенные Штаты , однако приехала навестить родителей, которые живут в Магнитогорске . Известно, что 29-летняя девушка отправилась продавать автомобиль Skoda Octavia, однако пропала. 17 июля было обнаружено ее тело. По имеющейся информации, подозреваемый в убийстве Ксении уже задержан. Им оказался 24-летний мужчина, купивший автомобиль погибшей. Кроме того, он является владельцем автосервиса, где автомобиль побывал перед продажей. Согласно предварительным данным, девушка погибла от удара по голове, после чего ее тело вывезли в лес.