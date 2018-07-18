Антисексуальная революция. Женщины разлюбили белье Victoria’s Secret

Сексуальность была главным козырем Victoria’s Secret в начале двухтысячных. В памяти так и всплывают шоу, где нижнее белье демонстрировали длинноногие красавицы с идеальными телами, «ангелы» бренда.

Откровенная женственность вдруг стала пережитком прошлого. Рудимент, то, что теперь порицается. Даже одетых привлекательных болельщиц рекомендовали реже показывать по ТВ. Теперь даже Barbie — робототехник с измененными формами. Реалии изменились, а Victoria’s Secret — нет. О ключевых тенденциях говорит генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс:

Анна Лебсак-Клейманс генеральный директор Fashion Consulting Group «Спортивизация образа жизни и включение элементов спортивной экипировки, как в модели, так и в сам ассортимент, появление новых видов ассортимента, активно коснулись рынка белья. Вторая тенденция: волна феминизма, протесты, связанные с тем, что женщин рассматривают в качестве сексуального объекта, спусковым крючком стал скандал с Харви Вайнштейном . Третья тенденция: технологизация, существующая и в коммуникациях, и в продуктах, и в эко-ответственности, специальные ткани. Бренды очень подчеркивают эти тренды в своих рекламных компаниях, они сильно повлияли на все модные дома. Victoria’s Secret же за 20 лет фактически не поменялась».

Владелец бренда компания Limited Brand теряет капитализацию с конца 2015 года, подешевев за это время в три раза. Когда цена была еще на пике, на эти акции обратил внимание управляющий активами Международного фонда частных инвестиций Александр Душкин:

Александр Душкин управляющий активами Международного фонда частных инвестиций «Это очень интересный бизнес, поскольку существует теория, что во время экономических спадов женщины не отказывают себе в безделушках. Они отказывают себе в покупке новой шубки, супердорогих туфель, но покупают, допустим, нижнее белье. Это очень приятно для мужчин, поэтому подобные акции кажутся весьма интересными. Я начал исследовать компанию и обратил внимание на то, что менеджмент в общении ведет себя крайне высокомерно, а это признак некомпетентности. По этой причине я отложил инвестицию в Limited Brands, жалею, что не продал ее в шорт».

Женщины не перестали покупать безделушки, но предпочтения изменились. Возможно, Victoria’s Secret стоит воспользоваться опытом Tiffany. Несмотря на падение количества зарегистрированных браков, компании удалось увеличить продажи обручальных колец. Новый гендиректор изменил подход: вместо белых моделей в образе счастливых невест — представители национальных меньшинств. Реклама ориентирована не только на традиционные, но и однополые пары. Плюс агрессивные маркетинговые приемы. Таков он, новый мир.