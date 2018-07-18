Стальная паутина, или от чего спасла Москву кабельная канализация

Пока одни города буквально опутаны паутиной проводов, из-за которых даже плохо видно небо, в других электрокоммуникации стараются прятать под землю. Сайт «РИА Недвижимость» рассказывает о мировом и отечественном опыте в этой области.

Со светом без неба

История электричества началась в 1802 году, когда была открыта электрическая дуга. В 1820-е годы уже были разработаны первые образцы ламп, а во второй половине XIX века началась электрификация городов: например, в Москве первые такие фонари были установлены в Саду "Эрмитаж" в 1880 году.

Любопытно, что изначально провода в России и во многих европейских странах прокладывались именно под землей, отмечает москвовед Ирина Левина . Затем проводов становилось все больше. Городские власти пришли к выводу, что перекидывать их по воздуху значительно дешевле и быстрее, чем под землей. Поэтому небо в городах постепенно начало закрываться «электропаутинами».

В Москве в советское время прокладывали и подземные кабели. В числе первых был километровый участок линии «Измайлово — Черкизово 1, 2», проложенный в 1936 году. Затем подобные участки в столице появлялись вплоть до 1960 годов.

После распада СССР проводная паутина над Москвой стала нарастать ускоренными темпами: в бурные девяностые появилось множество частных компаний, которым нужно было протягивать свои кабели, например, интернет. Увеличивалось количество электронной техники, а вместе с тем росло и число проводов. Столица стремительно приближалась к азиатским городам, которые славятся «стальной паутиной», намотанной клубами на опоры электропередач.

Города мира. Пекин

Таиланде, Камбодже, Китае, Лаосе, Японии, Такая картина наблюдается практически в любой стране Азии: в Индии Вьетнаме и так далее. Городские улицы выглядят не очень эстетично.

По версии тайских гидов, все дело в «Сабай-сабай» — удовольствии от той жизни, к которому стремятся буддисты. Тайцы стараются не нагружать себя тяжелыми мыслями и делами, не задумываться о чем-либо всерьез, радоваться тому, что имеют, потому выбирают себе максимально комфортную работу. При таком отношении к жизни местным электрикам при поломках проще не устранять их и менять старые провода, а просто протягивать поверх новые. Так и образовываются «стальные паутины».

Индия

При этом в Азии есть немало объективных причин, по которым буквально все кабельные коммуникации проходят именно по воздуху: частые наводнения из-за сезонов дождей и землетрясения. А в Бангкоке , например, грунтовые воды часто находятся буквально в метре от поверхности земли, что сильно усложняет строительство «электрической канализации».

Однако есть и положительный пример — Сингапур , где в аналогичных условиях создана кабельная канализация.

Операция «Чистое небо»

Больше всего неудобств паутина проводов доставляет туристам — за ней бывает непросто рассмотреть достопримечательности. Кроме того, выглядят такие улицы неопрятными и грязными, негативно действуют на психологическое состояние горожан.

Потому в развитых странах коммуникации убирают под землю. И лучше всего, пожалуй, дела обстоят в Европе, где буквально каждый город представляет собой музей под открытым небом.

Города мира. Мюнхен

В 2015 году в Москве стартовала кампания «Чистое небо», которая направлена на избавление города от визуальной паутины. За несколько лет, по данным комплекса городского хозяйства, под землю убрано уже более 700 километров кабельных линий. «В основном — это сети системы наружного освещения, линии Центра организации дорожного движения, операторов сотовой связи и интернет провайдеров. До 2019 года запланировано убрать еще 300 километров кабельных линий», — рассказывают в комплексе.

В Москве инфраструктура кабельной канализации строится с применением самых современных технологий из полимерных материалов, гарантийный срок службы которых составляет 50 лет.

Провода под землей защищены от влаги многослойной диэлектрической изоляцией и бронированием, полимерными трубами и песчаной подушкой, сверху прокладывается сигнальная лента. Также на определенных расстояниях создаются кабельные колодцы — для обслуживания сетей и прокладки новых. Горожане могли их видеть на улицах, когда создавалась канализация — они похожи на большие полосатые пластиковые бочки.

Улучшает кабельная канализация не только внешний облик улиц, но и создает дополнительную безопасность для жителей: убранные под землю провода при повреждении не могут причинить вреда.