В РФ не верят, что США передадут кому-то право контроля за их ПРО в Японии

Японское правительство в декабре 2017 года приняло решение о размещении на территории страны двух американских наземных комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore. Их планируется развернуть в префектурах Акита на северо-западе страны и в Ямагути на юго-западе. Подразумевается, что радиус их действия сможет покрыть всю территорию страны. Каждая установка обойдется Японии в 100 миллиардов иен (около 890 миллионов долларов). Токио рассчитывает, что они войдут в строй до 2023 года.

Японские власти неоднократно заявляли, что системы ПРО Японии носят исключительно защитный характер, полностью управляются местными специалистами и не угрожают соседним государствам, включая Россию.

"Памятуя о том, насколько тесен японо-американский военный союз и каково в нем реальное распределение ролей, трудно поверить в то, что американская сторона передаст кому бы то ни было возможность для контроля ее глобальной ПРО, в том числе в ее региональных сегментах", — сказал Галузин.

В настоящее время ПРО Японии обеспечена кораблями с системой Aegis, вооруженными ракетами заатмосферного перехвата SM-3, а также установками PAC-3 ("Пэтриот-3") для поражения ракет в пределах атмосферы на высоте 15-20 километров. Система Aegis, установленная на эсминцах, способна поражать баллистическую ракету на высоте 500 километров. Такой же способностью обладает и наземная система. Она фактически будет дублировать перехват ракет с моря в случае возникновения такой необходимости.