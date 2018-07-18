Чистые руки: чего ждать после ареста Дрыманова

Понятно, что дело ещё вчера главного столичного следователя — это дело скорее политическое с далеко идущими последствиями. А не просто раскрытие банальной, хоть и очень крупной взятки. Фактически со времен ареста небезызвестного брежневского зятя, генерала Чурбанова в узилище не был отправлен ни один высокопоставленный охранитель. Однако только непросвещённый наблюдатель увидит за задержанием Дрыманова исключительно акт операции «чистые руки». Как представляется, у его дела явно просматривается куда более сложная подоплёка.

Самая распространенная реакция на его арест — это смягчённый, но удар по позициям его покровителя — главы Следственного Комитета РФ Александра Бастрыкина . Первому лицу СК достаточно долго удавалось уводить своего протеже из под карающего чекистского меча, поскольку без его непосредственной санкции задержать Дрыманова не могли. В результате Бастрыкину все-таки дали спасти своё политическое лицо, в суде Дрыманов оказался уже в качестве отставного следователя, то бишь частного лица, судьба которого была вне служебноё компетенции главы СК.

Неизвестно, давали ли Дрыманову гарантию того, что с его отставкой всё и обойдётся. Не исключено, что такая комбинация была проведена. Притом, что скоротечная попытка бывшего важного следователя обзавестись «корочкой» адвоката свидетельствует о том, что он стремился хоть как-то повысить свой юридический статус и уровень своей процессуальной защищённости. То есть он явно нервничал. В Лефортовском суде же, наоборот, сохранял спокойствие.

Впрочем, теперь аналитикам остается только гадать, будет ли отправлен в почётную отставку (с вручением удостоверения сенатора) сам Бастрыкин и не ликвидируют ли вообще СК РФ, как категорию. Но эта страница уже перевёрнута.

Сейчас интересно другое: оправдаются ли прогнозы о том, что осенью нас ждёт не просто продолжение смещений тех же губернаторов, но и громкие отставки в среде региональных элит, многие представители которых прямиком отправятся в «Лефортово». Иными словами, ныне обкатываемый дагестанский сценарий с задержанием множества ответственных за освоение бюджета лиц будет распространён на другие области и республики.

А потому арест Дрыманова — это только первая громкая ласточка. Так ли это? Ждать осталось недолго. Другое дело, что вряд ли сейчас можно сместить внимание общественности с негатива по отношению к пенсионной реформе на поддержку новой капитальной чистки в среде коррупционеров. Как говорится, одно другого не исключает.

Однако громкие аресты взяточников могут многих убедить в том, что финансовая дисциплина в стране налаживается, а значит, оздоровление бюджета неминуемо положительно скажется и на судьбах миллионов пенсионеров. Во всяком случае, обещания добиться качественного повышения пенсий должны базироваться не только на предполагаемой экономии от повышения пенсионного возраста.