Будущее за мобильными и предприимчивыми 

Поездка главы региона Андрея Травникова в Первомайский район мегаполиса получилась неординарной.
Если раньше в фокус внимания попадали отдельные субъекты городской экономики, в отношении которых надо было принимать конкретные финансовые и строительные решения, то на этот раз глава региона решил более плотно пообщаться с жителями — общественниками и трудовыми коллективами. К такому формату встреч в селах уже привыкли, для горожан же это в новинку.
От пессимизма к развитию
Глава региона прежде всего встретился с коллективом одного из самых крупных предприятий района — ООО «Новосибирский электровозоремонтный завод» (НЭРЗ). Заводчане по праву гордятся своей историей, однако последние несколько лет были трудными. В начале 2016 года завод столкнулся с проблемой низкого спроса на ремонт пассажирских электровозов. С апреля предприятие частично простаивало, но в сентябре начались большие перемены: НЭРЗ приступил к освоению новой для себя, грузовой серии локомотивов ВЛ-80. Работники завода тщательно изучили конструкцию локомотива, схемы, особенности ремонта, и в самые короткие сроки персонал удалось мобилизовать. Процесс модернизации дал хорошие результаты. Гости осматривали производственные площадки и вспоминали: еще два года назад завод производил тяжелое впечатление (неполный рабочий день, пессимизм и прочие симптомы «депрессии»). Сегодня картина совсем иная. — Завод «гудит» — совершенно другие люди, совершенно другое настроение, — сказал депутат Госдумы Александр Карелин, участвовавший во встрече. — Ощущение, что находишься на предприятии, которое имеет замечательные перспективы, они обсуждаются уже до 2025 года, предполагают иметь план до 2035 года. Гостям продемонстрировали электровозосборочный, заготовительный, колесный, тележечный, электромашинный цеха, рассказали о технологиях производства. Глава региона отметил, что в последние годы здесь фактически освоили комплексный ремонт электровозов. Сформирован коллектив, способный выполнять заказы.
Пример истории спасения
Речь идет уже не о выводе предприятия из кризиса, а о его развитии. И вопросы, которые задавали представители трудового коллектива, а участники рабочей встречи — брали на заметку, касались в основном транспортной доступности района, состояния дорог, работы местных поликлиник. — Очень приятно, что электровозоремонтный завод не просто встал на ноги, а имеет хорошую перспективу загрузки и развития, увеличения коллектива, создания новых рабочих мест, — сказал Андрей Травников, отвечая на вопросы журналистов. На совещании с руководством завода глава региона обсудил несколько вопросов. В частности, возможное участие предприятия, входящего в состав холдинга «Синара», в развитии пригородного железнодорожного сообщения, а также трамвайного движения в Новосибирске. Случаев, когда на крупных промплощадках появляются новые интересные предприятия, довольно много, подчеркнул Андрей Травников. «Спасение» НЭВЗ, который нашел свое место под солнцем, — именно такой пример.
Характеризуя значение предприятий Новосибирска, Андрей Травников напомнил, что в последние годы область активно развивается именно благодаря своей столице. В том числе заводам, которые расположены на территории мегаполиса. Как показывает практика, «предприятия будущего» — это не заводы-гиганты, а сравнительно небольшие мобильные площадки, отзывчивые на запросы времени. Современный мир требует оперативности, кооперации предприятий, и Новосибирск, развивая экономику, использует свои преимущества.
Инские впечатления
Еще одним пунктом рабочей поездки врио губернатора стала станция Инская — одна из ведущих станций Западно-Сибирской железной дороги. — Инской узел — это почти 20 предприятий, почти пять тысяч работников. Важнейшая сортировочная станция занимает площадь 80 гектаров. Это больше ста футбольных полей, — пояснил Георгий Манаков, замначальника Западно-Сибирской железной дороги по Новосибирскому территориальному управлению. Вагонооборот Инской составляет в среднем 22 674 вагона ежесуточно. По этому показателю она занимает первое место среди сортировочных станций сети. По оценке Андрея Травникова, Западно-Сибирская железная дорога — один из крупнейших налогоплательщиков области, а с учетом дочерних и зависимых обществ — крупнейший работодатель. Впереди у железнодорожников — новые преобразования, ведь техника постоянно совершенствуется, и ее обслуживание уже не требует столько рабочих рук. Доля тяжелого физического труда сокращается, причем этот процесс идет не только на транспорте, но и в других отраслях.
Опубликовано в газете «Советская Сибирь» № 29 от 18 июля 2018 года