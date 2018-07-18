Будущее за мобильными и предприимчивыми

Поездка главы региона Андрея Травникова в Первомайский район мегаполиса получилась неординарной.

Если раньше в фокус внимания попадали отдельные субъекты городской экономики, в отношении которых надо было принимать конкретные финансовые и строительные решения, то на этот раз глава региона решил более плотно пообщаться с жителями — общественниками и трудовыми коллективами. К такому формату встреч в селах уже привыкли, для горожан же это в новинку.

От пессимизма к развитию

Глава региона прежде всего встретился с коллективом одного из самых крупных предприятий района — ООО «Новосибирский электровозоремонтный завод» (НЭРЗ). Заводчане по праву гордятся своей историей, однако последние несколько лет были трудными. В начале 2016 года завод столкнулся с проблемой низкого спроса на ремонт пассажирских электровозов. С апреля предприятие частично простаивало, но в сентябре начались большие перемены: НЭРЗ приступил к освоению новой для себя, грузовой серии локомотивов ВЛ-80. Работники завода тщательно изучили конструкцию локомотива, схемы, особенности ремонта, и в самые короткие сроки персонал удалось мобилизовать. Процесс модернизации дал хорошие результаты. Гости осматривали производственные площадки и вспоминали: еще два года назад завод производил тяжелое впечатление (неполный рабочий день, пессимизм и прочие симптомы «депрессии»). Сегодня картина совсем иная. — Завод «гудит» — совершенно другие люди, совершенно другое настроение, — сказал депутат Госдумы Александр Карелин , участвовавший во встрече. — Ощущение, что находишься на предприятии, которое имеет замечательные перспективы, они обсуждаются уже до 2025 года, предполагают иметь план до 2035 года. Гостям продемонстрировали электровозосборочный, заготовительный, колесный, тележечный, электромашинный цеха, рассказали о технологиях производства. Глава региона отметил, что в последние годы здесь фактически освоили комплексный ремонт электровозов. Сформирован коллектив, способный выполнять заказы.

Пример истории спасения

Речь идет уже не о выводе предприятия из кризиса, а о его развитии. И вопросы, которые задавали представители трудового коллектива, а участники рабочей встречи — брали на заметку, касались в основном транспортной доступности района, состояния дорог, работы местных поликлиник. — Очень приятно, что электровозоремонтный завод не просто встал на ноги, а имеет хорошую перспективу загрузки и развития, увеличения коллектива, создания новых рабочих мест, — сказал Андрей Травников, отвечая на вопросы журналистов. На совещании с руководством завода глава региона обсудил несколько вопросов. В частности, возможное участие предприятия, входящего в состав холдинга «Синара», в развитии пригородного железнодорожного сообщения, а также трамвайного движения в Новосибирске . Случаев, когда на крупных промплощадках появляются новые интересные предприятия, довольно много, подчеркнул Андрей Травников. «Спасение» НЭВЗ, который нашел свое место под солнцем, — именно такой пример.

Характеризуя значение предприятий Новосибирска, Андрей Травников напомнил, что в последние годы область активно развивается именно благодаря своей столице. В том числе заводам, которые расположены на территории мегаполиса. Как показывает практика, «предприятия будущего» — это не заводы-гиганты, а сравнительно небольшие мобильные площадки, отзывчивые на запросы времени. Современный мир требует оперативности, кооперации предприятий, и Новосибирск, развивая экономику, использует свои преимущества.

Инские впечатления