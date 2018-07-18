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Уральский полпред Николай Цуканов в Кургане: первая точка маршрута — предприятие «Курганстальмост»
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Уральский полпред Николай Цуканов в Кургане: первая точка маршрута — предприятие «Курганстальмост» 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
Дмитрий Парышев провёл экскурсию по предприятию, которое основал его отец
Николай Цуканов, полномочный представитель Президента РФ в УФО, приехал с однодневным визитом в Зауралье. Он состоялся спустя сутки после селектора по ситуации с дерматитом у коров в Зауралье — полпред попросил оперативно сообщать ему, как проходит борьба с распространением вируса.
Вместе с губернатором Алексеем Кокориным от отправился на «Курганстальмост» — крупнейшее в стране производство строительных конструкций. В числе объектов, построенных с использованием курганских конструкций — 9 из 11 стадионов к чемпионату мира по футболу, Керченский мост и монумент «Стена Мира», который воздвигнут в Астане к 20-летнему юбилею столицы Казахстана.
Гендиректор предприятия Дмитрий Парышев рассказал Цуканову рассказал об объемах и технологии производства, подборе кадров и поддержке персонала и показали буровую установку российско-германского, которое было организовано при участии «Курганстальмоста». После Цуканов, Парышев и Кокорин почтили память основателя предприятия Николая Парышева минутой молчания у обелиска великого мостостроителя на территории предприятия.
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