В Подмосковье сотрудники ОМВД России по Солнечногорскому району провели акцию «Полицейский донор» 

Акция была проведена с целью оказания помощи людям, нуждающимся в донорской крови. В мероприятии приняли участие руководители подразделений и личный состав ОМВД.
Сотрудники полиции считают, что каждому из нас следует принимать участие в подобных мероприятиях, выделив время на данную процедуру, внести посильный вклад в дело спасения человеческих жизней.
Работники отделения переливания крови Центральной районной больницы Солнечногорского района всегда рады видеть сотрудников правоохранительных органов, так как они регулярно проходят медицинские осмотры, обладают хорошей физической подготовкой и знают о необходимости помогать людям в трудных жизненных ситуациях.