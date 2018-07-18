В Подмосковье сотрудники ОМВД России по Солнечногорскому району провели акцию «Полицейский донор»

Акция была проведена с целью оказания помощи людям, нуждающимся в донорской крови. В мероприятии приняли участие руководители подразделений и личный состав ОМВД.

Сотрудники полиции считают, что каждому из нас следует принимать участие в подобных мероприятиях, выделив время на данную процедуру, внести посильный вклад в дело спасения человеческих жизней.