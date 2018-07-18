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В Подмосковье сотрудники ОМВД России по Солнечногорскому району провели акцию «Полицейский донор»
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В Подмосковье сотрудники ОМВД России по Солнечногорскому району провели акцию «Полицейский донор» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Акция была проведена с целью оказания помощи людям, нуждающимся в донорской крови. В мероприятии приняли участие руководители подразделений и личный состав ОМВД.
Сотрудники полиции считают, что каждому из нас следует принимать участие в подобных мероприятиях, выделив время на данную процедуру, внести посильный вклад в дело спасения человеческих жизней.
Работники отделения переливания крови Центральной районной больницы Солнечногорского района всегда рады видеть сотрудников правоохранительных органов, так как они регулярно проходят медицинские осмотры, обладают хорошей физической подготовкой и знают о необходимости помогать людям в трудных жизненных ситуациях.
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