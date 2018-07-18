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Средний Урал лидирует по числу ВИЧ-инфицированных в России
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Средний Урал лидирует по числу ВИЧ-инфицированных в России 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Свердловская область возглавляет антирейтинг субъектов РФ по показателям пораженности ВИЧ-инфекцией. Согласно данным доклада Роспотребнадзора, заболевание зарегистрировано у 1 741 человека на каждые 100 тысяч населения, передает "Уралинформбюро".
В УрФО в список субъектов с наиболее высокой пораженностью заболеванием вошли Ханты-Мансийский автономный округ (1244 на 100 тысяч), Челябинская (1 174), Тюменская (1 161) и Курганская (852) области, а также Пермский край (1 043).
В докладе ведомства «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2017 году» сказано, что всего диагноз «ВИЧ-инфекция» подтвержден у 1 220 659 россиян. При этом за год умерло около 270 тысяч больных.
Стоит отметить, что, по данным Минздрава РФ, в УрФО в 2017 году было зарегистрировано 14,5 тысячи новых случаев инфекции. Более половины из них — на Среднем и Южном Урале.
Ранее по теме: ВИЧ-больные россияне пожаловались в ООН на пытки На Среднем Урале стало меньше зараженных ВИЧ
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