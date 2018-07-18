Средний Урал лидирует по числу ВИЧ-инфицированных в России

Свердловская область возглавляет антирейтинг субъектов РФ по показателям пораженности ВИЧ-инфекцией. Согласно данным доклада Роспотребнадзора, заболевание зарегистрировано у 1 741 человека на каждые 100 тысяч населения, передает "Уралинформбюро"

В докладе ведомства «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2017 году» сказано, что всего диагноз «ВИЧ-инфекция» подтвержден у 1 220 659 россиян. При этом за год умерло около 270 тысяч больных.

Стоит отметить, что, по данным Минздрава РФ, в УрФО в 2017 году было зарегистрировано 14,5 тысячи новых случаев инфекции. Более половины из них — на Среднем и Южном Урале.