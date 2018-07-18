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Honda Pilot подвергли рестайлингу и подняли цену
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Honda Pilot подвергли рестайлингу и подняли цену 

Allroader.ru 1 час назад
Фото: Allroader.ru
Компания Honda анонсировала рестайлинговую версию своего габаритного внедорожника Honda Pilot. В первую очередь новинка появится на американском рынке, ведь именно усилиями заокеанского подразделения производителя Pilot текущего поколения и был изначально разработан.
Автомобиль сохранил 280-сильный 3.5-литровый двигатель, но для топовых комплектаций получил продвинутый «автомат» с девятью диапазонами и измененными рабочими алгоритмами. Для базовых версий изменений в трансмиссии не произошло и модель оснащается шестиступенчатой версией АКПП.
В салоне габаритного внедорожника появился руль новой формы, несколько обновилась внешность оформления дверных карт и центральной консоли. Пересмотренным оказался и состав доступных комплектаций, например, уже в базе Honda Pilot имеет светодиодную светотехнику с датчиками света и систему Honda Sending, объединяющую в себе системы экстренного торможения и контроля рядности движения, а также интеллектуальный круиз-контроль.
На американском рынке минимальная стоимость обновленной версии Honda Pilot в комплектации LX составляет 31 450 долларов. На фоне текущей версии рост стоимости составил 550 долларов. За полный привод покупателям придется заплатить на 1 тысячу 900 долларов больше.
В России цена Honda Pilot стартует с 3 миллионов рублей.
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