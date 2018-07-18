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Видео: На что способна антиснайперская винтовка «Дончанка»
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Видео: На что способна антиснайперская винтовка «Дончанка» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Протестировали «Дончанку» эксперты канала WarGonzo.
Даже внешне винтовка выглядит весьма внушительной и скорее напоминает гранатомет или крупнокалиберный пулемет. Это и не удивительно, ведь «Утес» ее ближайший «родственник».
Длинна ствола «Дончанки» достигает одного метра. Примерно тех же размеров глушитель. Затвор продольно-скользящий или, как его еще называют, «болтовой». Прицел с пулемета «Утес» 1972 года, шестикратного увеличения.
Дальность боя «Дончанки» — 5 километров. Вести прицельную стрельбу можно на расстоянии 1200 метров.
Она пробивает легкобронированную технику: БМП и БТР.
Патроны для нее подходят самые разные, в том числе трассирующие и зажигательные бронебойные. Именно их и использовали для теста.
В качестве целей взяли ящик из-под патронов плотно набитый сырым каменистым грунтом (это довольно надежное укрепление, обычно его используют на блок-постах) и бронежилет 4 класса.
В итоге «Дончанка» легко разворотила насквозь ящик с землей и прошила бронежилет. Причем, одну металлическую пластину на входе, а вторую на выходе.
Результаты говорят сами за себя.
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